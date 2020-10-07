В Совфеде призвали сохранять народные промыслы

Москва, 7 октября. Защита интеллектуальной собственности, а также повышение эффективности взаимодействия регионов с федеральным центром помогут сохранить народные художественные промыслы. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, сообщает корреспондент ФАН.

«Временная комиссия Совета Федерации по развитию и сохранению народных художественных промыслов активно участвуют в доработке подготовленного Минпромторгом законопроекта, который вносит изменения в Федеральный закон «О народных художественных промыслах», — рассказала она.

По словам сенатора, поправки необходимы для защиты промыслов, а также поддержки мастеров, творческих мастерских и коллективов в России.

«Нужно обеспечить защиту интеллектуальной собственности, повысить эффективность взаимодействия регионов с федеральным центром, создать инфраструктуру поддержки креативных индустрий и принять меры в направлении подготовки кадров для отрасли», — подчеркнула она.

Галина Карелова рассказала, что верхняя палата парламента провела мониторинг действующего регионального законодательства в сфере народных художественных промыслов. Так, в 66 субъектах уже приняты соответствующие законодательные акты. В 72 регионах установлены места традиционного бытования промыслов. Однако практика показывает, что законодательное обеспечение нуждается в развитии, пояснила вице-спикер СФ.

Она отметила опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где принят первый региональный закон «О креативных индустриях». Документ, по ее словам, уточняет понятие креативных индустрий и креативного продукта, предусматривает имущественную, финансовую, информационную и образовательную поддержку.

По мнению парламентария, соответствующий закон вполне может быть рекомендован в качестве модельного акта и стать ориентиром по нормативному обеспечению развития креативных индустрий в регионах.