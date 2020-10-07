Задержанный в Ставрополе заявил о принадлежности к «Исламскому государству»

Ставрополь, 7 октября. Задержанный по подозрению в подготовке теракта в Ставрополе заявил, что является участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, сообщает ТАСС.

Оперативники ФСБ, которые проводили задержание, обнаружили у злоумышленника детали для создания бомбы. В качестве поражающих элементов были приготовлены гвозди.

В отношении 23-летнего задержанного, который собирался устроить взрыв зданий прокуратуры и суда, возбуждено уголовное дело. Сотрудники ФСБ устанавливают личности возможных сообщников обезвреженного злоумышленника.

1 Организация запрещена на территории РФ.