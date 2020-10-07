Пашинян назвал условие признания независимости Нагорного Карабаха

Ереван, 7 октября. Глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха, если данный шаг поможет в урегулировании конфликта, передает РИА Новости.

«Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет — мы воздержимся», — сказал премьер.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия и танки.

При этом в Нагорный Карабах активно стягиваются наемники из ближневосточных террористических группировок, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжаются более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался силой восстановить контроль над регионом, что привело к масштабному вооруженному противостоянию с Арменией. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе вспыхивали боевые действия.