Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Водолацкий посоветовал украинцам сбросить со своих плеч «кровопийц»

88
0 Оставить комментарий

Водолацкий посоветовал украинцам сбросить со своих плеч кровопийц

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил ФАН, что пока народ Украины не сбросит со своих плеч кровопийц во власти, самые разные абсурдные предложения и идеи продолжат появляться.

Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прокомментировал ФАН законопроект народного депутата Олега Дунды, который запрещает «отрицание факта военной агрессии России по отношению к Украине».

«Вот такие сумасшедшие пиарщики, которые сегодня заседают в Верховной раде, по любому поводу хотят показать свою значимость, и они от этого кайфуют, — сказал Водолацкий. — Что вот именно он является автором той или иной абсурдной идеи, которая нормальному и здоровому человеку никогда бы не пришла в голову».

По словам члена «Единой России», в парламент соседней страны набрали больных националистов, которые планируют и прогнозируют создание так называемой «великой Украины».

«Они уже предъявляли претензии и к Монголии за то, что Чингисхан якобы нанес им определенный экономический урон, это все одна тема, — пояснил собеседник ФАН. — И, естественно, украинское гражданское общество должно понимать, что ни [президент Владимир] Зеленский, дававший разные обещания перед выборами, ни его [партия] «Слуга народа», за которую оно, общество, голосовало, не являются самостоятельными и отвечающими за процессы, происходящие на территории Украины».

Поэтому пока народ соседнего государства не проснется, все вот эти сумасшедшие люди будут постоянно придумывать различные бредовые идеи и предложения, которые рождаются только в больном воображении, уверен Водолацкий.

«Вот давайте Россию будем называть Московией, или что Ростов и Краснодар — исконно украинские территории, — привел он примеры. — На что я говорю: «Приезжайте сюда, на Дон, но казаки тогда отправятся в Киев. Нет проблем, мы дойдем до Киева. И расставим все точки над i, где чья земля».

Ту же партию «Слуга народа», которую представляет Дунда, собирали чуть ли не через интернет-ресурс, полагает собеседник ФАН. И в ней «одни недоразвитые личности».

В заключение депутат Госдумы коснулся возможного дальнейшего развития событий, например, полного запрета даже на произношение вслух таких слов, как «Россия», «Москва», «Путин» и так далее.

«Если в ближайшие два-три года народ Украины сам не сбросит, как говорится, со своих плеч этих кровопийц, то там все возможно, — предположил Водолацкий. — Потому что они (депутаты Верховной рады. — Прим. ФАН) не чувствуют своей безнаказанности, понимают, что 80% украинцев просто молча смотрят на это шоу и пользуются этим».

Ранее народный депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуги народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине».

Согласно документу, в случае нарушения вышеупомянутой нормы предусматривается возможность штрафовать теле- и радиокомпании. Если эти нарушения не были устранены в течение месяца после вынесения финансового наказания, а также если нарушение — повторное, Национальный совет будет обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии этого вещателя.

На своей странице в социальной сети Facebook Дунда написал, что законопроект «должен стать барьером для российской информационной агрессии и создать условия для успеха в инфовойне над так называемыми «ватниками». Стратегически важно помочь «Украине добиться всеобщей победы и вернуть оккупированные Россией территории Донбасса и Крыма».

Новости партнеров