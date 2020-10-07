Водолацкий посоветовал украинцам сбросить со своих плеч «кровопийц»

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил ФАН, что пока народ Украины не сбросит со своих плеч кровопийц во власти, самые разные абсурдные предложения и идеи продолжат появляться.

Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прокомментировал ФАН законопроект народного депутата Олега Дунды, который запрещает «отрицание факта военной агрессии России по отношению к Украине».

«Вот такие сумасшедшие пиарщики, которые сегодня заседают в Верховной раде, по любому поводу хотят показать свою значимость, и они от этого кайфуют, — сказал Водолацкий. — Что вот именно он является автором той или иной абсурдной идеи, которая нормальному и здоровому человеку никогда бы не пришла в голову».

По словам члена «Единой России», в парламент соседней страны набрали больных националистов, которые планируют и прогнозируют создание так называемой «великой Украины».

«Они уже предъявляли претензии и к Монголии за то, что Чингисхан якобы нанес им определенный экономический урон, это все одна тема, — пояснил собеседник ФАН. — И, естественно, украинское гражданское общество должно понимать, что ни [президент Владимир] Зеленский, дававший разные обещания перед выборами, ни его [партия] «Слуга народа», за которую оно, общество, голосовало, не являются самостоятельными и отвечающими за процессы, происходящие на территории Украины».

Поэтому пока народ соседнего государства не проснется, все вот эти сумасшедшие люди будут постоянно придумывать различные бредовые идеи и предложения, которые рождаются только в больном воображении, уверен Водолацкий.

«Вот давайте Россию будем называть Московией, или что Ростов и Краснодар — исконно украинские территории, — привел он примеры. — На что я говорю: «Приезжайте сюда, на Дон, но казаки тогда отправятся в Киев. Нет проблем, мы дойдем до Киева. И расставим все точки над i, где чья земля».

Ту же партию «Слуга народа», которую представляет Дунда, собирали чуть ли не через интернет-ресурс, полагает собеседник ФАН. И в ней «одни недоразвитые личности».

В заключение депутат Госдумы коснулся возможного дальнейшего развития событий, например, полного запрета даже на произношение вслух таких слов, как «Россия», «Москва», «Путин» и так далее.

«Если в ближайшие два-три года народ Украины сам не сбросит, как говорится, со своих плеч этих кровопийц, то там все возможно, — предположил Водолацкий. — Потому что они (депутаты Верховной рады. — Прим. ФАН) не чувствуют своей безнаказанности, понимают, что 80% украинцев просто молча смотрят на это шоу и пользуются этим».

Ранее народный депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуги народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает «отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине».

Согласно документу, в случае нарушения вышеупомянутой нормы предусматривается возможность штрафовать теле- и радиокомпании. Если эти нарушения не были устранены в течение месяца после вынесения финансового наказания, а также если нарушение — повторное, Национальный совет будет обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии этого вещателя.

На своей странице в социальной сети Facebook Дунда написал, что законопроект «должен стать барьером для российской информационной агрессии и создать условия для успеха в инфовойне над так называемыми «ватниками». Стратегически важно помочь «Украине добиться всеобщей победы и вернуть оккупированные Россией территории Донбасса и Крыма».