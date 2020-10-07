Продюсер группы «Ласковый май» Разин решил выступить для Ефремова в СИЗО

Москва, 7 октября. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин решил выступить в СИЗО для актера Михаила Ефремова. Об этом он заявил в своем Instagram.

Шоумен планирует морально поддержать артиста, пока тот находится под стражей. Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

В своем Instagram Разин заявил, что готов взять на себя организацию концертов для Ефремова до момента его помилования.

Ранее артист рассказывал, что совместно с группой «Дискотека союз» выступает в местах заключения, чтобы поддержать находящихся там граждан. Он призвал и других отечественных звезд последовать своему примеру и организовать для Михаила творческий досуг.

«Мы всегда помогали нашим звездам, и Михаила оставлять не собираемся. Это важно, чтобы разрядить обстановку и показать, что артисты солидарны с Мишей, и делают все возможное, чтобы он находился в комфортных условиях. Ведь каждый день нахождения там убивает его. Ему действительно нужна моральная поддержка», — написал продюсер своем аккаунте.

Музыкант также отметил, что на длительный срок артиста в СИЗО оставлять нельзя, чтобы этот срок не стал для Ефремова смертным приговором. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как писал ФАН, защита Михаила Ефремова собирается обжаловать приговор.