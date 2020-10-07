Берлин, 7 октября. Проект по строительству газопровода «Северный поток — 2» по-прежнему пользуется поддержкой властей ФРГ. Соответствующую информацию подтвердил представитель немецкого бундестага, пишет РИА Новости.

По его словам, данная тема обсуждалась 7 октября среди членов комитета парламента по экономике и энергетике. Причем, в поддержку проекта высказались даже депутаты из провластных партий. Таким образом, предположил представитель бундестага, можно говорить и о лояльности в этом деле кабмина ФРГ.

Источник считает, что такое настроение среди парламентариев свидетельствует и о вероятности того, что строительство газопровода будет завершено.