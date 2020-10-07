Основатель SuperJob объяснил, почему «удаленка» невыгодна работодателям

Так называемая удаленка несет в себе немало финансовых издержек для бизнеса, вложившего немалые средства в организацию офисных пространств. Об этом в интервью ФАН заявил Алексей Захаров, основатель IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

В среду, 7 октября, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил журналистам, что предприятиям столицы настоятельно рекомендовано переводить на удаленный формат работы всех сотрудников, которые не задействованы непосредственно в производственном цикле. Это заявление стало продолжением взятого мэром Сергеем Собяниным курса на сокращение рисков массового заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, 1 октября он анонсировал грядущий перевод на удаленку 30% сотрудников московских компаний.

Очевидно, подобные меры только укрепят тренд, который уже стал популярным после введения первых ограничений весной 2020 года — Захаров назвал его «смешанной занятостью для белых воротничков».

«Если раньше у нас были люди, которые работали только удаленно или только в офисе, то теперь все очень сильно трансформировалось — и мы в итоге видим рождение такого явления, как «смешанная занятость», — заявил основатель SuperJob. — Все перемешалось, но эта новая реальность, которая нами до конца еще не осознана, уже привела к тому, что огромное количество офисных пространств простаивают».

Собеседник ФАН убежден, что часть крупных компаний, отправивших сотрудников на удаленку, несут из-за этого двойные затраты: помимо того, что они продолжают платить за аренду офисов, которые внезапно стали слишком велики для того количества людей, что продолжают в них работать, так теперь еще возникла необходимость как-то организовывать рабочие места прямо в домах у сотрудников.

«Так что, говорить о какой-то экономии для предпринимателей в связи с переводом работников на удаленный формат работы можно лишь в том случае, если они полностью отказываются от офиса, — считает эксперт. — Если мы говорим о неком стартапе, в котором всего три человека, то это допустимо. Крупные же компании должны иметь что-то вроде штаб-квартиры хотя бы с целью хранения корпоративных бумаг».

Захаров отметил, что предпринимателям, арендовавшим офисы класса «С» (или еще хуже), отправка сотрудников на работу из собственных квартир не легла на карман тяжким бременем.

«Для них не проблема — бросить эти помещения, в которые, скорее всего, вкладывались незначительных средства, — сказал основатель SuperJob. — Но практически у всех крупных и большинства средних компаний, вполне успешно чувствовавших себя на рынке, есть долгосрочные договоры аренды, заключенные на 5–10 и больше лет. Расторгнуть их невозможно!»

Собеседник ФАН добавил, что ни один профессиональный юрист не берется расторгнуть эти договоры, поскольку сформулировавшие их специалисты всегда грамотно подходят к своей работе.