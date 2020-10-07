Миро поставила на место назвавшую Тарзана плохим человеком Муцениеце

Москва, 7 октября. Популярный блогер Лена Миро подвергла жесткой критике актрису Агату Муцениеце, которая осудила решение Наташи Королевой простить мужу измену. Миро в своем блоге поставила на место Муцениеце, которая назвала Тарзана плохим человеком.

Ранее Муцениеце резко высказалась о семейном скандале Тарзана и Наташи Королевой. Бывшая супруга Павла Прилучного не поверила, что стриптизер Сергей Глушко действительно переживает и раскаивается в своей неверности. При этом актриса выразила уверенность, что «такие мужчины» не заслуживают прощения.

Лена Миро отреагировала на заявление Муцениеце, отметив, что семейная драма Тарзана и Королевой напоминает события из жизни Агаты, которая обвиняла своего бывшего супруга Павла Прилучного в изменах. По словам Миро, в обоих случаях присутствовала измена со стороны супруга. Однако Прилучный намеренно порвал отношения со свое супругой, так как начал строить отношения с актрисой Мирославой Карпович.

По словам Миро, если бы Прилучный поступил иначе и начал бы просить прощения, как это сделал Сергей Глушко, Муцениеце в конце концов простила бы его, после чего оказалась в такой же ситуации, как и Наташа Королева.

«Представим себе ситуацию, в которой Прилучный не имел бы планов сменить старую жену на новую. Покаялся бы, занялся бы самобичеванием, просил бы прощения. Как бы повела себя ныне гордая Агата? Да уверяю вас, точно так же, как и Наташка Порывай — повыкобенивалась бы да и простила», — считает блогер.

Напомним, в середине сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. При этом стриптизер утверждал, что его «развели, опоили и соблазнили». Позднее Наташа Королева заявила, что простила непутевого супруга, потому что не считает все случившееся предательством с его стороны.