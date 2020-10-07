Эксперт подтвердил эффективность фавипиравира и репдисивира от коронавируса

Санкт-Петербург, 7 октября. Заведующий кафедрой медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев подтвердил в эфире медиацентра «Патриот» эффективность лечения больных с коронавирусом такими препаратами, как фавипиравир и репдисивир.

«То, что фавипиравир может действовать на коронавирус, было известно в начале апреля. Я лечил этим препаратом больных и рекомендовал его купить и пользоваться 20-й больнице. Здесь важен вопрос правильного назначения, поскольку доза его применения определяется массой пациента и временем — чем раньше его начать применять, тем лучше. Кроме того, я видел клинические исследования по применению препарата репдисивир. Потрясающий результат после внутривенного применения. Буквально после суток уходит лихорадка, нормализуются лабораторные показатели. То есть мир приближается к тем препаратам, которые будут высокоэффективными», — заявил Алексей Яковлев в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?»

По словам эксперта, фавипиравир на данный момент является наиболее распространенным препаратом при лечении коронавируса, потому что несколько производителей выпускают его, но под разными наименованиями — например, арепливир» и коронавир.

«В основе их лежит одно и то же вещество — фавипиравир. То есть фактически мы говорим фавипиравире, который вполне пригоден для лечения пациентов с COVID-19», — пояснил врач.

При этом Алексей Яковлев обращает внимание на то, что цена на препараты линейки фавипиравира на данный момент завышена.

«Это генерики, и я считаю, что они должны стоить дешевле. Но их цена определяется производителями, а не докторами», — сожалеет завкафедрой медицинского факультета СПбГУ.

Снизить цены на препараты, по его мнению, помогла бы конкуренция с производителями других стран.