В Крыму предложили спорный вариант решения водной проблемы

Симферополь, 7 октября. Водный кризис подтолкнул все ответственные организации Крыма к глобальным изменениям в сфере водоснабжения. Для решения водной проблемы власти намерены использовать паводковую воду реки Салгир для обеспечения населения питьевой водой. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал директор симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

«Сейчас, когда по Салгиру идет минимальный поток воды, там пока брать нечего. Мы говорим об использовании Салгира в те периоды, когда поступает паводковая вода. Они редки, но они бывают. В эти периоды вода идет достаточно чистая. И вот в эти периоды надо наполнять Межгорное водохранилище. А вот в такой период, как сейчас, засушливый, не брать воду из Салгира, а пользоваться той, которую мы заранее накопили», — пояснил Новик.

По словам Новика, на данный момент идет разработка технико-экономического обоснования использования Межгорного водохранилища. Проблема в том, что забор воды из реки Салгир можно осуществлять только ниже точки сброса городских очистных сооружений. И хотя технические возможности позволяют очистить речную воду до стандартов питьевой, есть ряд юридических сложностей.

«Вода Крыма является поставщиком только питьевой воды. У нас нет понятия техническая вода. Мы продаем всем категориям потребителей только питьевую воду. Используем мы для производства питьевой воды как поверхностные источники (водохранилища), так и подземную артезианскую воду. Но есть определенные требования Роспотребнадзора о том, какого качества и какие именно источники могут быть использованы для производства питьевой воды. Поэтому в данном случае, учитывая, что для потребителей Симферополя необходима именно питьевая вода, очень важно будет мнение Роспотребнадзора. Разрешат они нам использовать эту воду из Салгира ниже городских КОС как источник для производства питьевой воды? Вот от этого будет зависеть очень многое», — добавил Новик.

Качество воды в реке Салгир, действительно, вызывает вопросы. Особенно учитывая тот факт, что по данным ГУП РК «Вода Крыма», стоки, сбрасываемые с очистных сооружений в Салгир, значительно чище самой речной воды. И это при условии, что полученная с КОС вода пригодна лишь для полива растительных культур, а выращенные таким образом овощи и фрукты затем подвергаются вторичной обработке.

Раньше низкое качество речной воды было связано в основном с обилием несанкционированных сливов канализации вдоль всего течения реки. Такая практика осталась в Крыму еще с украинских времен, когда проблемами экологии мало кто интересовался, а инспекторы зачастую закрывали глаза на такие нарушения.

Сейчас же сотрудники Росприроднадзора и Министерство экологии Крыма ведут систематическую работу по пресечению подобных явлений.

В ответ на запрос ФАН Министерство экологии и природных ресурсов республики сообщило, что в 2020 году фактов самовольного сброса сточных в реку Салгир на территории Добровской долины по результатам проводимых рейдовых мероприятий зафиксировано не было. Сам же вопрос выявления и пресечения фактов самовольного сброса сточных вод во внутренние водоемы является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства и находится на постоянном контроле.

Тем не менее вода в Салгире все еще не соответствует санитарным нормам России, причины этого загрязнения предстоит выявить.