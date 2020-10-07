Российские телезрители высказались о выпуске шоу Малахова про семью Конкина

Москва, 7 октября. Гибель Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, обсудили в эфире передачи с Андреем Малаховым. Интернет-общественность дала свою оценку тому, что творилось в семье знаменитости, прокомментировав отношение возможной мачехи к погибшей, сообщает «Экономика сегодня».

Трагедию обсуждали эксперты, родственники и знакомые Конкиных. Ведущий высказал предположение, что у Владимира Конкина могут быть близкие отношения с его директором Еленой Переслени.

В эфире прозвучали ее высказывания, на которые обратили внимание зрители. Например, люди отметили, с какой неприязнью директор говорила о том, что Конкина жила в квартире, с покупкой которой помог знаменитый отец. Нелестно она отозвалась и о женихе погибшей Софии.

Судя по комментариям зрителей, Переслени могла негативно влиять на отношения артиста и дочери, чтобы самой потом получить основную часть наследства.

«Мачеха так проговаривается, к Софии у нее неприязнь», — выразила мнение пользовательница.

«Мачеха сделала все, чтобы детей от отца отдалить. Не удивлюсь, если она окажется единственной наследницей в его завещании», — предположила телезрительница.

Несколько комментариев сводятся к тому, что и сам Конкин является «сложным» человеком. Именно его характер, включая завышенную самооценку и склонность обвинять других, мог привести к прохладным отношениям с дочерью.