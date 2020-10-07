Донбасс сегодня: Киев поставляет оружие Азербайджану, десантники ВСУ погибли под Луганском

Донбасс, 7 октября. Украинские военные минируют местность, где подрываются их сослуживцы. Десантники ВСУ организовали тайник со взрывчаткой и оружием для вывоза на Украину. Киев вмешивается в армяно-азербайджанский конфликт, поставляя Баку технику и вооружения. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Луганской и Донецкой народных республиках обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано, сообщают оборонные ведомства. При этом о соблюдении киевскими силовиками мирных соглашений говорить не приходится.

Наблюдатели Народной милиции ЛНР и ДНР фиксируют военную технику и вооружения украинской армии в районах прифронтовых населенных пунктов. Это совпадает с данными сотрудников миссии ОБСЕ. В Донецке и Луганске сообщают о частых взрывах на позициях противника, что может свидетельствовать об оборудовании ВСУ новых блиндажей и фортификационных сооружений с использованием окопных зарядов.

Комбриг ВСУ потребовал у сменщиков деньги за карты минных полей

Некоторые взрывы, которые отмечают в боевых сводках защитники Донбасса, являются результатами подрывов украинских военнослужащих на собственных минных полях и заграждениях. Это подтверждает информация от разведки Народной милиции ЛНР, которая сообщает о минировании десантниками 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ местности вблизи своих позиций.

На смену 25-й бригаде в зону ООС готовится 80-я десантно-штурмовая бригада. Офицеры этого подразделения прибыли на рекогносцировку местности и получили «прайс» от командира 25-й бригады в размере 100 тысяч гривен за передачу актуальных карт минных полей. В противном случае убывающие подразделения не передадут сменщикам формуляры. Знаки и таблички о минной опасности военнослужащие не устанавливают.

Украинские десантники погибли во время рекогносцировки местности

Именно «благодаря» такой позиции украинских командиров и их жадности происходят подрывы военнослужащих на минах, сообщает разведка луганчан. Во время рекогносцировки местности двое военнослужащих 80-й бригады подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте в районе Кряковки в Луганской области.

Прибывшие на место подрыва саперы обнаружили тайник со взрывчаткой и боеприпасами, который оборудовали десантники 25-й бригады для вывоза на Украину. Арсенал более чем внушительный. Количество спрятанного силовиками достаточно для проведения серии терактов. В тайнике обнаружены десятки противотанковых и противопехотных мин, автоматы Калашникова и цинки с патронами к ним, 20 детонаторов и три килограмма пластида, а также более 10 противотанковых гранатометов.

Киев поставляет оружие Азербайджану

Об этом сообщает управление Народной милиции ДНР со ссылкой на собственные источники. В Донецке отмечают, что Киев грубо вмешивается в конфликт Азербайджана и Армении и занимается поставками Баку не только вооружений, но и бронетехники. Напомним, ранее в ДНР сообщали о поставках украинцами в Азербайджан партии «гуманитарной помощи» в виде 54 противотанковых установок «Стугна-П» и более 300 управляемых ракет к ним.

На сегодняшний день в Донецке располагают сведениями о поставке в Азербайджан украинских боевых бронированных машин в количестве 14 штук. Сделка проходит по линии госконцерна «Укроборонпром» с представителями Турции. Скоро украинские БМП окажутся в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в составе Вооруженных сил Азербайджана, сообщают в оборонном ведомстве ДНР.