Прививка от коронавируса будет включена в список бесплатных

Санкт-Петербург, 7 октября. Член комитета по здравоохранению Госдумы РФ Борис Менделевич приветствует ограничительные меры, вводимые руководителями российских регионов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент ФАН.

«По опыту весны мы знаем, что в связи с всплеском заболеваемости коронавирусом на систему здравоохранения оказывается тяжелая нагрузка. В результате медицинским работникам приходится выборочно оказывали помощь. Ограничения для того и вводятся, чтобы обеспечить медицинскую помощь большему количеству людей», — заявил Борис Менделевич в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Осенняя волна коронавируса. Ждет ли мир новый карантин?»

Несмотря на то, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом выпала на осень, на которую традиционно приходится пик других распираторных заболеваний, эксперт уверен, что российское здравоохранение справится с возросшей нагрузкой.

«Мы получили определенный опыт, у нас есть запас лекарственных препаратов, врачей и медицинских работников. Кроме этого будет массовая вакцинация, которая позволит снизить нагрузку на здравоохранение», — пояснил он.

Ко всему прочему Борис Менделевич ожидает, что в ближайшее время решится вопрос о том, чтобы прививка от коронавируса стала бесплатной.

«У нас есть закон о иммунопрофилактике, в котором прописан национальный календарь прививок. Согласно ему, всем желающим делаются бесплатные прививки по 12 наименованиям от различных заболеваний. Я уверен, что в ближайшее время в этот перечень мы включим прививку от коронавируса. Поскольку не только с медицинской, но и с экономической точки зрения государству выгодно сделать эти прививки бесплатными, получая здоровых людей, которые поддерживают нашу экономику», — рассказал член комитета по здравоохранению Госдумы РФ.

По его словам, помимо коронавируса в национальный календарь будет включен и ряд прививок от других болезней.