Меса (Аризона), 7 октября. Видео массовой драки в самолете попало в Сеть и напугало пользователей. Потасовку смогла запечатлеть очевидица произошедшего.

Пассажиры авиалайнера, летевшего из города Меса, штат Аризона, США в Прово, штат Юта подрались на борту из-за медицинской маски.

Инцидент произошел после посадки самолета, когда стюардесса обратилась к пассажирам с просьбой надеть маски. Однако один человек пренебрег такой мерой безопасности в виду распространения коронавируса. Мужчина стал вести себя агрессивно, кричал на сотрудников авиакомпании и пассажиров. В словесную атаку втянулись и другие пассажиры, после этого завязалась драка.

Как можно увидеть на ролике, несколько пассажиров и сотрудница наземных служб пытаются вытащить нарушителя без маски со своего сидения и попутно наносят друг другу удары.

В результате физических усилий мужчину удалось вывести из самолета, остальные участники драки вернулись на свои места.

Многих пользователей Instagram привело в шок поведение пассажиров.