Меса (Аризона), 7 октября. Видео массовой драки в самолете попало в Сеть и напугало пользователей. Потасовку смогла запечатлеть очевидица произошедшего.
Пассажиры авиалайнера, летевшего из города Меса, штат Аризона, США в Прово, штат Юта подрались на борту из-за медицинской маски.
Инцидент произошел после посадки самолета, когда стюардесса обратилась к пассажирам с просьбой надеть маски. Однако один человек пренебрег такой мерой безопасности в виду распространения коронавируса. Мужчина стал вести себя агрессивно, кричал на сотрудников авиакомпании и пассажиров. В словесную атаку втянулись и другие пассажиры, после этого завязалась драка.
Как можно увидеть на ролике, несколько пассажиров и сотрудница наземных служб пытаются вытащить нарушителя без маски со своего сидения и попутно наносят друг другу удары.
В результате физических усилий мужчину удалось вывести из самолета, остальные участники драки вернулись на свои места.
Многих пользователей Instagram привело в шок поведение пассажиров.
«Эта жестокость расстраивает и пугает. Как можно быть такими агрессивными? Как животные! Какой ужас. В этом не было никакой необходимости. Очень жаль бортпроводников. Этот мир сходит с ума. Почему нельзя просто носить маски и все будет нормально», — высказывали свое мнение о происходящем пользователи Сети.