Шерин объяснил, перед кем выслуживается Польша, атакуя «Газпром» из-за СП-2

Депутат Госдумы Александр Шерин объяснил, перед кем выслуживается Польша, атакуя «Газпром» из-за «Северного потока — 2». Ранее стало известно, что Польша наложила на компанию «Газпром» штраф в 7,6 млрд долларов из-за строительства газопровода по дну Балтийского моря. В «Газпроме» уже заявили, что обжалуют решение польского антимонопольного регулятора. Как сообщил Twitter польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK), «Газпром» и пять его компаний-партнеров были оштрафованы за совместное участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny: Wydałem decyzję, w której nałożyłem ponad 29 miliardów zł na #Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 spółek uczestniczących w budowie #NordStream2 pic.twitter.com/ECxAHevkq6 — UOKiK (@UOKiKgovPL) October 7, 2020

«Газпрому» выписан штраф в 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов), пять европейских компаний, являющихся кредиторами проекта, оштрафованы на 234 млн злотых (более 61,5 млн долл.). Регулятор обязал эти компании в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании «Северного потока — 2» и прекратить совместные с «Газпромом» работы.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, в данном случае Польша по традиции выступает в роли вассала США, выполняющего за своего патрона всю «грязную работу».

«Газпром» — это коммерческая организация, акционерами которой являются в том числе иностранные граждане, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Конечно, все эти судебные иски, издержки, волокита отражаются на дивидендах, которые получают акционеры. В данном случае мы видим попытки понизить рейтинги «Газпрома», снизить его капитализацию. Это такой современный способ отъема денежных средств, поскольку вся мировая экономика взаимосвязана, глобализирована и при этом находится под контролем США».

В случае с Польшей, это координируемая из-за океана атака не только на «Газпром», но и на всю российскою экономику, отмечает собеседник ФАН. По мнению политика, России нужно более жестко и последовательно реагировать на подобные действия.

«Нам, безусловно, нужно становиться более независимыми, в первую очередь в сфере цифровых технологий, в том числе в области платежных систем. Надо становиться более сильным экономически, более решительным в защите своих интересов. А то что получается? Где-то мы уступили, где-то промолчали — и все это накапливается. А потом кое-кто начинает думать, что с Россией можно разговаривать подобным языком. То, что мы видим в отношении «Газпрома», — просто современное пиратство, а все претензии Польши высосаны из пальца», — говорит депутат ГД.

Но такие дела длятся долго, адвокаты будут зарабатывать, а в конечном итоге все это будет бить по престижу «Газпрома», сетует политик.

«Вся эта ситуация на руку исключительно Соединенным Штатам, прямым нашим конкурентам на мировом энергетическом рынке. А Польша в данном случае, как верный вассал США, выслуживается перед Вашингтоном, выполняя за американцев всю грязную работу», — резюмировал Александр Шерин.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря осуществляет компания Nord Stream 2, целиком принадлежащая «Газпрому». Еще в 2016 году Польша воспрепятствовала созданию совместного консорциума, состоящего из «Газпрома» и нескольких европейских компаний, которые в итоге стали кредиторами проекта. Однако польский регулятор оспорил это решение, указав, что схема придумана, чтобы обойти антимонопольное законодательство.

Проект «Северный поток — 2» рассчитан на поставки 55 млрд кубометров газа в год для европейских потребителей. Против проекта выступают США, пытающиеся пролоббировать поставки в Европу своего более дорогого сниженного газа, а также Украина и Польша, теряющие деньги от транзита российского газового топлива.