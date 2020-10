Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Часовое интервью с 56-летней Тарой Рид вышло в телеэфир 4 октября 2020 года. Бывшая штатная сотрудница Сената США (декабрь 1992 — август 1993 гг.) напрямую обвинила кандидата на президентский пост от Демократической партии США Джозефа Байдена в сексуальных домогательствах. Подробнее — в материале ФАН.

Волк в овечьей шкуре

«Он трогал меня, запускал свои пальцы мне под волосы... Я была слишком напугана, чтобы как-то возразить... Он приложил палец к моему лицу и сказал: «Ты для меня ничто. Ты — ничто!» — поделилась своими переживаниями Рид.

Рид назвала Байдена «волком в овечьей шкуре» и заявила, что он не достоин быть президентом США. Из интервью Рид складывается впечатление, что Байден — это нечто вроде двойника кинопродюсера Харви Вайнштейна от мира политики, абсолютный монстр-абьюзер для любой современной женщины.

Вот только есть одна проблема. Интервью было показано лишь на одном телеканале Channel 9, который ведет свое вещание исключительно для зрителей Австралии и Новой Зеландии. Ни одно сколько-нибудь значимое СМИ США или Великобритании не оставило об этом интервью ни единого комментария или хотя бы малейшего упоминания.

Немногочисленные консервативные блогеры-американцы и небольшие новостные сайты задаются справедливым вопросом: «Почему так происходит?» По какой причине новость, которая стала бы бомбой в любой иной ситуации, в случае Байдена — просто-напросто отсутствует в информационном пространстве? Ответ довольно очевиден. Фигура Джо Байдена для любых крупных англоязычных либеральных медиа, начиная с CNN, The Washington Post, The New York Times и заканчивая BBC и The Guardian, неприкосновенна.

Мало кто знает, что восемь женщин в различное время выдвигали обвинения в сексуальных домогательствах против Байдена. Однако ни один американский суд не взялся рассматривать их заявления. Это свидетельствует о следующем. Когда речь заходит о «боссах» Демократической партии США, гиперлиберальные западные медиа и суды забывают о политкорректности, феминизме и правах женщин. Они нагло замалчивают вопиющие факты или врут в лицо американской общественности, усиленно пытаясь сделать вид, что все свидетельства неблаговидных поступков их политических вождей — всего-навсего клевета и домыслы.

Влечение к несовершеннолетним

Аналогичным образом американский информационный мейнстрим избегает темы неравнодушного и странного отношения Джо Байдена к несовершеннолетним. Бывший вице-президент любит на публике прикасаться к детям, гладить их и нюхать волосы.

Буквально на этой неделе кандидат от Демпартии на встрече с избирателями внезапно обратился к нескольким девочкам, которые его поддерживают, и заявил, что c удовольствием посмотрел бы, как они танцуют, будь они на четыре года старше. Подобные случаи никогда не обсуждаются на федеральных телеканалах, на страницах крупных газет и журналов. Они не высмеиваются многочисленными телекомиками, которые обожают издеваться над Дональдом Трампом.

Скандальный сын Джо Байдена Хантер и вовсе подозревается группой сенаторов-республиканцев в причастности к работе нелегальной сети, которая занималась проституцией и торговлей людьми в Восточной Европе, в частности на Украине.

Доклад комитета по национальной безопасности Сената США, опубликованный в конце сентября 2020 года, обнародовал факты, согласно которым Байден «отправлял тысячи долларов» лицам, связанным с «возможной торговлей людьми», индустрией развлечений для взрослых и проституцией. Ни единого замечания или комплексного комментария по этому поводу в американских либеральных СМИ не найти.