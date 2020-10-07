Ил-76 задействуют в тушении горящего склада боеприпасов под Рязанью

Москва, 7 октября. Минобороны РФ направило четыре пожарных самолета Ил-76 в Рязанскую область для тушения пожара на территории склада с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России, передает РИА Новости.

«В готовности к перебазированию из Псковской и Тверской областей на один из аэродромов в Рязанской области находятся четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на складе хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино произошло возгорание.

В настоящее время в тушении пожара участвуют 10 единиц спецтехники Минобороны РФ, а также два пожарных танка. На место возгорания направлены три пожарных вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.