Тихановская объявлена в розыск в России

Москва, 7 октября. Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в розыск в России. Информация указана в базе данных Министерства внутренних дел РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

В Белоруссии ее обвиняют в призывах к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности» (статья 361 УК республики). В РФ Тихановсую объявили в розыск согласно пунктам Договора государств — участников содружества независимых государств о межгосударственном розыске лиц. Документ предполагает, что соответствующие органы могут принимать решения об объявлении или прекращении межгосударственного розыска.

Таким образом, человек, объявленный в розыск на территории Белоруссии, может быть объявлен в розыск и на территории РФ.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Светлана Тихановская не смогла получить и 11%. Ранее сообщалось, что она приехала в Германию, чтобы встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на урегулирование ситуации в Белоруссии без помощи посредников.