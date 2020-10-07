Путин обсудил с Нетаньяху Иран, Сирию и борьбу с коронавирусом

Москва, 7 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности, сотрудничества и борьбы с коронавирусом. Об этом израильский премьер написал в своем микроблоге в Twitter.

Стороны обсудили региональную безопасность, Иран, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Я говорил сейчас по телефону с президентом России Путиным. Мы обсудили вопросы региональной безопасности, иранскую агрессию, ситуацию в Сирии. Мы решили продвигать сотрудничество между странами по вопросу борьбы с коронавирусом», — отметил Биньямин Нетаньяху.

Также израильский премьер сообщил, что поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.