Газманов поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за Крым

Москва, 7 октября. Советский и российский певец Олег Газманов присоединился к другим знаменитостям отечественного шоу-бизнеса и поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Исполнитель поблагодарил лидера страны за службу Родине, а также за возвращение Крыма. Поздравительный пост был опубликован на странице Газманова в Instagram.

7 октября празднует свой день рождения политик и действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравления российскому лидеру традиционно адресуют знаменитости, политические деятели, руководители других государств и обычные граждане, передает «Телепрограмма».

«С днем рождения, мой президент! Спасибо за возможность отойти от края пропасти и снова гордиться страной! Спасибо за Крым, в котором я сейчас отдыхаю, за новую армию и многое другое. Здоровья Вам и энергии!» — говорится в поздравлении Газманова.

Ранее ряд украинских СМИ буквально пришел в бешенство после того, как Олег Газманов опубликовал фотографии и видео своего отдыха в Крыму. Некоторые украинские издания использовали ролик певца как доказательство «оккупации» полуострова Россией и назвали Газманова «дряхлым».