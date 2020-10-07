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Аналитик рассказал, каким будет новый iPhone 13

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Аналитик рассказал, каким будет новый iPhone 13

Остин, 7 октября. Аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг в своем Twitter рассказал, каким будет новый iPhone 13.

Главной отличительной чертой нового «яблочного» гаджета станет улучшенный дисплей. Как отмечает специалист, в 2021 году компания Apple представит четыре новые модели iPhone. Так, если верить слухам о смартфонах, на рынок будут выпущены две базовые модели и две топовые – дуэт iPhone 13, а также 13 Pro и 13 Pro Max. Первые будут оснащены экраном диагональю 5,42 и 6,06 дюйма, продвинутые — 6,06 и 6,67 дюйма. Отмечается, что вся линейка гаджетов получит OLED-матрицы.

По мнению Янга, главным обновлением станет дисплей ProMotion, который хорошо зарекомендовал себя в iPad Pro и отличается повышенной частотой отображения картинки. Более подробных данных о флагманах нет, но стало известно, что пару смартфонов iPhone 13 снабдят двойной камерой, топовые выйдут с тройной камерой.

«Есть вероятность, что выйдет преемник модели iPhone SE, которая получит название iPhone SE 3, она будет представлена весной. Аппарат будет иметь бюджетное позиционирование, выйдет с 6,06-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой», — предположил аналитик Росс Янг.

Ранее стало известно, что стоимость гаджетов 12 серии iPhone возьмет свой старт с 649 долларов. Ожидается, что Apple представит iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max уже этой осенью.

Источник: Twitter - Росс Янг
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