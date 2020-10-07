Аналитик рассказал, каким будет новый iPhone 13

Остин, 7 октября. Аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг в своем Twitter рассказал, каким будет новый iPhone 13.

Главной отличительной чертой нового «яблочного» гаджета станет улучшенный дисплей. Как отмечает специалист, в 2021 году компания Apple представит четыре новые модели iPhone. Так, если верить слухам о смартфонах, на рынок будут выпущены две базовые модели и две топовые – дуэт iPhone 13, а также 13 Pro и 13 Pro Max. Первые будут оснащены экраном диагональю 5,42 и 6,06 дюйма, продвинутые — 6,06 и 6,67 дюйма. Отмечается, что вся линейка гаджетов получит OLED-матрицы.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0 — Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

По мнению Янга, главным обновлением станет дисплей ProMotion, который хорошо зарекомендовал себя в iPad Pro и отличается повышенной частотой отображения картинки. Более подробных данных о флагманах нет, но стало известно, что пару смартфонов iPhone 13 снабдят двойной камерой, топовые выйдут с тройной камерой.

«Есть вероятность, что выйдет преемник модели iPhone SE, которая получит название iPhone SE 3, она будет представлена весной. Аппарат будет иметь бюджетное позиционирование, выйдет с 6,06-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой», — предположил аналитик Росс Янг.

Ранее стало известно, что стоимость гаджетов 12 серии iPhone возьмет свой старт с 649 долларов. Ожидается, что Apple представит iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max уже этой осенью.