Геннадий Малахов поддержал решение Путина отказаться от пива

Москва, 7 октября. Лидер РФ Владимир Путин недавно заявил, что полностью отказался от пива. Телеведущий Геннадий Малахов прокомментировал решение президента, подчеркнув, что считает его правильным, пишет iReactor.

Деятель экрана напомнил, что в пенном напитке содержится в шесть раз больше дневной нормы фитоэстрогена, который как раз и влияет на изменения фигуры мужчин. По мнению Малахова, отказ от употребления пива — дело несложное. Человек должен для себя понять, что пенный напиток может негативно сказаться на его организме.

«В пиве содержатся вещества, которые способствуют появлению более женских качеств организма. В пиве содержатся гормоны, которые подавляют мужские качества и активнее прививают женские», — объяснил ведущий.

Он предположил, что специалисты по этой причине могли рекомендовать президенту отказаться от пива. Малахов считает, что Путин таким решением сможет сохранить свой естественный гормональный фон.

Малахов подчеркнул, что людям старшего возраста будет лучше минимизировать количество выпитого спиртного, не важно, пиво это или нет. Ведь восстановление организма может занимать пять-семь дней.

Телеведущий подчеркнул, что российский лидер решил сохранить то, что дала ему природа. К тому же, президент отлично выглядит в свои 68 лет, ведь помимо отказа от спиртного он активно занимается спортом.