Глава польского управления по защите конкуренции и потребителей оштрафовал «Газпром» на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов) за участие в финансировании проекта по строительству «Северного потока — 2». Штраф наложен в связи с участием в этом мероприятии сразу нескольких компаний, помимо российской, — Wintershall, Unipiper, OMV и Engie. Регулятор усматривает в соглашении компаний организацию крупного экономического синдиката на территории Польши без согласования с антимонопольщиками, передает судебный корреспондент ФАН.

Цель антимонопольщиков — помешать строительству «Северного потока — 2», вопреки интересам потребителей. По официальной версии польского государства, экономическая концентрация усилий нескольких крупных компаний в одном проекте приведет к негативным последствиям: монополизации рынка энергоресурсов во главе с российским «Газпромом».

Усматривая нарушения в работе русских, польское антимонопольное ведомство скрывает в победных пресс-релизах ряд исходных данных: несколько иностранных компаний инвестируют в национальную энергетическую инфраструктуру миллиарды долларов.

Польский бюджет мероприятия такого масштаба не финансирует, а в экономике Польши нет предприятий, способных «потянуть» этот проект. Не будет же это делать торгующий на российском рынке кремами и краской для волос польский Garnier. В этой плоскости антимонопольное преследование «Газпрома» и тем более назначение ему максимально возможного штрафа являются несправедливыми.

В эти же дни в Гааге продолжается тяжба между газпромовским «Северным потоком — 2 АГ» и Европейским союзом. В Постоянную палату третейского суда в Гааге по делу о незаконности дискриминации российских экспортеров газа поступили возражения на иск от юридической службы Европейского союза.

История вопроса

Швейцарская дочка АО «Газпром» Nord Stream 2 AG — заказчик и владелец практически достроенного магистрального газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Осенью 2019 года она обратилась в Гаагский международный арбитраж с заявлением о незаконности европейских газовых директив, запрещающих группе российских компаний одновременное владение европейской газотранспортной системой и продажу через нее своих энергоресурсов. Пакет газовых директив введен в действие на этапе завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Ограничивающий Россию пакет документов базируется на Европейской энергетической хартии, разработанной в начале 1990-х по инициативе премьер-министра Голландии Рууда Любберса, обещавшего на словах взамен на подписание документа поступление инвестиций в страны — члены распавшегося Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе:

«Страны — члены ЕС будут инвестировать в экономику государств Восточной Европы, которые взамен на вклады обеспечат Запад энергией и энергоносителями. Восточная Европа как никогда нуждается в инвестициях, в то же время страны ЕС стремятся к независимости от других энергопоставщиков — таких, как страны ОПЕК, и к диверсификации поставок энергоносителей».

Как мы понимаем, слова так и остались словами.

Хартия подписана Россией в декабре 1991 года — в бытность Бориса Ельцина премьер-министром России. Номинально декларативный документ стал преддверием в достижении европейцами следующей цели — понуждению нетто-экспортеров энергоресурсов, в том числе Россию, к принятию дискриминационных условий сотрудничества в обмен на слова об инвестициях.

Европейцы «дожали» участников хартии и в 1994 году предложили участникам хартии договор, составленный западными странами-импортерами энергоресурсов. Его условия носили явно дискриминационный для нас характер. Российская сторона договор подписала. Таким образом, страны ЕС добились осуществления программы «поставки в обмен на слова».

Надо отметить, что российская Госдума договор к Энергетической хартии ратифицировать не стала.

Спор «Северного потока — 2» с ЕС в международном суде на сегодня

Nord Stream 2 AG в заявлении к суду объясняет, что директивы Третьего энергопакета носят дискриминационный характер, а ЕС в оспариваемых положениях распространяет свою юрисдикцию на трубопровод направлением Россия — Германия, значительная часть которого находится в международных водах. Такая экстерриториальность запрещена конвенциональными нормами ООН.

В возражениях на это юридическая служба ЕС утверждает, что объединенная Европа не признает юрисдикцию международного арбитража по нормам ООН в споре, поскольку ЕС не давал согласия на рассмотрение дела именно этим судом.

Во-вторых, ЕС сообщает, что Nord Stream 2 AG уже обращалась с аналогичным иском в Суд Европейского союза. Ответчик считает, что после обращения в судебный орган власти внутри структуры ЕС компания «Северный поток — 2» исчерпала все доступные попытки к судебной защите нарушенных прав.

В-третьих, спорные директивы Третьего энергопакета якобы никак не затрагивают интересы истца. Юристы Евросоюза просят не рассматривать дело по существу, а принять решение о неподсудности спора международному арбитражу на стадии предварительного рассмотрения.

Интересно, что в своих аргументах ЕС прибегает как к примерам из прецедентной практики, так и к чисто научным трудам о доктрине разрешения международных судебных споров. Надо признать, что теоретической стороне обоснования иска в процедурных документах нашей Nord Stream 2 AG не уделено внимания.

О чем по-прежнему молчит ЕС

В мае ФАН уже публиковал засекреченные ЕС документы. Среди них следует обратить внимание на заключение юридической службы ЕС о законности Третьего энергопакета. В нем те же юристы, которые сейчас прислали в международный арбитраж возражения на иск Nord Stream 2 AG, со всей возможной определенностью заявляют, что органы власти ЕС не обладают полномочиями по разукрупнению компаний и ограничению доступа к газопроводам, проходящим под водой континентального шельфа стран — членов ЕС без присоединения, поскольку любое такое решение нарушает положения статей 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву.

В этом контексте спорным является утверждение юристов ЕС, что спор между ЕС и дочкой «Газпрома» о нарушении международных норм ООН не может являться предметом разбирательства в Международным суде в Гааге, который работает на основании ооновских процедурных норм UNCITRAL. Кстати, в упомянутой выше Конвенции ООН по морскому праву определен именно такой порядок разрешения споров.

Медиаоговорка

Возможно, секретность и официальная недоступность юридического заключения юрслужбы ЕС по Третьему энергопакету сковывает процессуальную свободу Nord Stream 2 AG в добыче доказательств. ФАН известно, что информация СМИ может являться источником доказательств в международных судебных инстанциях. Таким источником является наша публикация документальных результатов работы юридической службы ЕС. Пока что ФАН является единственным источником, опубликовавшим этот документ.