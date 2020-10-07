Military Watch высоко оценило новые ракеты для Су-35

Москва, 7 октября. Аналитики издания Military Watch уверены, что новые российские ракеты для истребителя Су-35 станут головной болью для военных Запада, передает «ПолитРоссия».

Недавно в Сети появились первые изображения ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-37М. Новая российская ракета привлекла внимание иностранных журналистов, которые высоко оценили ее характеристики. Ракета способного поражать движущиеся со скоростью в шесть Махов цели на расстоянии до 400 километров.

Журналисты отмечают, что американские разработчики могут противопоставить Р-37М только ракету AIM-120D, которая может поражать цели только на расстоянии в 180 километров.

Аналитики Military Watch отмечают, что на протяжении нескольких последних лет ракетами Р-37 вооружаются истребители-перехватчики МиГ-31. Однако данную ракету показывали только на выставках, и публика могла оценить ее только подвешенной к борту истребителя. Теперь же все желающие смогли увидеть пуск ракеты с истребителя Cу-35.

Американские журналисты уверены, что Су-35 способен более эффективно реализовать возможности ракеты. Дело в том, что истребитель в скором времени должен получить радар AESA, но самолет уже способен делиться данными и получать информацию о цели с наземных радаров и специализированных самолетов.

Подводя итог, американские аналитики отметили, что дальнобойность новых ракет станет головной болью для военных НАТО. Вынашивать планы атаки на страну, имеющую подобное оружие, становится куда сложнее.

Стоит отметить, что на вооружение российской армии появляется и более разрушительное оружие. Так, ранее стало известно, что ядерная триада России обзавелась очередной новинкой.