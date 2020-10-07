Арцрун подтверждает: интервью ФАН с официальным представителем МО Армении

Корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума встретился с официальным представителем Минобороны Армении и взял эксклюзивное интервью о войне в Нагорном Карабахе, иностранных боевиках и успехах российского оружия.

Арцрун Ованнисян — это имя в Армении знает каждый. Его выступления смотрят стоя, о нем говорят в кафе и магазинах. За 11 дней войны скромный, простой в общении человек стал живой легендой. Представитель Минобороны Армении, как говорят военные, не разбрасывается словами. Интервью и комментарии он дает крайне редко — возможно, это первое интервью российскому СМИ. И именно за это его и ценят, сравнивая с островом посреди бушующего океана фейков.

Про Арцруна даже есть анекдот: Женщина родила сына, муж говорит: «пока Арцрун не подтвердит — не поверю».

Итак, эксклюзивно для Федерального агентства новостей, Арцрун подтверждает…

Сегодня успешный день

— Вы вошли в таком приподнятом настроении. Это ваше обычное состояние или пришли хорошие новости с фронта?

— Да, сегодня утром наши вооруженные силы нанесли мощные ракетные артиллерийские удары по их наступающей группировке на южном направлении рядом с рекой Аракс. После чего перешли в контрнаступление и отбросили противника далеко назад, разбив серьезную группировку. Там примерно три бригады было.

Кроме того, в центральном направлении тоже нанесли мощный дальний удар. На северном направлении наши взяли под контроль несколько высот, переходя в наступление. Можно сказать, что на южном направлении ВС Азербайджана просто убегали с поля боя. Поэтому у меня такое настроение.

Об иностранных террористах в Карабахе

— Вчера [директор Службы внешней разведки России Сергей] Нарышкин назвал конкретные группировки. Мы все это слышали и раньше. Но вот кое-что смущает. Я имею в виду курдов. Что за курды? Откуда они?

— Я не знаю, про что конкретно сказал господин Нарышкин. Но я уверяю вас, что на стороне армян не воюют иностранцы. Хотя очень многие наши братья-славяне и люди других национальностей хотят воевать в Карабахе. Но им было отказано. В этом на данный момент нет надобности.

Армяне разбросаны по всему миру, многие также хотят воевать, но мы даже их не принимаем. Вот тут в кафе сидят ребята из Ливана — мы им тоже отказали, потому что у них гражданства нет.

А вот то, что на стороне Азербайджана могут воевать этнические курды — это интересно. В предыдущей войне так и было. Ведь курды — это не цельный народ, не государство, не единая организация. У разных курдов разные политические и религиозные воззрения. Да и не все наемники воюют за джихад. Многие воюют за деньги. Так что вопрос не к нам. Российская разведка столь мощная, что в Москве прекрасно знают, о чем говорят — кто, сколько, когда и где. Зря в Баку так обрадовались из-за одного слова «курды».

— После того, как Нарышкин сделал заявление, появились сообщения о плане создания антитеррористической коалиции. Есть представление, что она из себя будет представлять и кто в нее будет входить?

— Это чисто политический вопрос. Я не могу на него ответить, потому что я военный человек. Меня интересует война, а что стоит над войной — это не моя сфера.

— Хорошо, тогда не как военный, а как Арцрун, — можете сказать, нужна ли вообще эта коалиция или армяне сами справятся?

— Так-то мы справляемся на полях сражений. Но вопрос в другом — я думаю, что и России, и Ирану крайне интересно происходящее у них под боком. Я имею в виду скопление террористов. Естественно, Москва и Тегеран будут активно заниматься этими вопросами, потому что никто не хочет нового очага терроризма на Южном Кавказе.

— А вы почувствовали, что пошли какие-то дипломатические брожения? Телефонные звонки, встречи, Владимир Путин высказался о событиях в Карабахе. К чему бы это?

— Да, естественно. В начале войны был интерес со стороны больших столиц. Сейчас этот интерес будет глубже. Ведь пошел уже 11-й день войны, гибнет гражданское население. Это все будет выражаться в конкретных действиях. Но каких именно, я не знаю. Повторяю, это не моя сфера. Спросите меня, как стреляют — я вам отвечу.

Из первых уст

— А кстати, как стреляют? Может, есть какие-то новые героические истории с фронта?

— Вы знаете, историй очень много. Это невообразимо и необъяснимо — как может парень, в котором от силы 70 кило, иметь столько силы духа. Он стоит в 20 метрах от танка и ждет, пока тот подойдет достаточно близко, чтобы из РПГ-7 ударить сбоку — так, чтобы не промахнуться. И таких случаев десятки. Есть видеозаписи, об этом пишут и говорят.

— Кстати, о видеозаписях. Недавно в сеть попали кадры, как азербайджанские солдаты входят в населенный пункт и местная жительница встречает их со словами: «Добро пожаловать домой». Получается, могут армяне и азербайджанцы ужиться вместе?

— Это мультик. Смешной мультик. Кто стоял в этот момент с камерой? Женщина с оператором ждали азербайджанских солдат? Это смешно, потому что в жизни не было такого, чтобы азербайджанские или турецкие солдаты заходили в нейтральную деревню и оставляли там кого-то в живых.

— Неужели и сейчас так происходит?

— К счастью, они не успели взять какие-то населенные пункты, где были бы люди. Оттуда, куда они зашли, народ был заблаговременно выведен. После чего в результате контратак мы отбрасывали их назад. Они нигде толком не закрепились дольше чем на 24 часа.

— В таком случае, могли бы вы рассказать о реальной обстановке на поле боя. Потому что постоянно приходят новости о взятых и отбитых населенных пунктах. Но проверить эту информацию, как правило, невозможно.

— Реально, без фейков, азербайджанские ВС прорвали нашу линию обороны в двух местах — на южном направлении и на северном рядом с селением Талыш. В первые дни они смогли пройти 2-3 км. Не больше.

Далее они старались продвинуться рядом с Мардакертом, Физули и Гадрутом. Но безрезультатно.

[На направлении] рядом с городом Гадрут они бросили самую элитную танковую бригаду, вооруженную танками Т-90. Это танковая бригада 4-го армейского корпуса, которую привели из Баку. И вот эта танковая бригада продвинулась всего на полтора-два километра и на второй день была отброшена назад. На седьмой-восьмой день они, перебросив дополнительные бригады спецназа, контрактников, боевиков, продвинулись еще на пять километров.

3-4 октября на южном направлении они дошли до города Джебраил. Примерно накануне они добрались до селения Матагис. Но они не продержались там и сутки. Их сразу выбили оттуда. И на данный момент под их контролем полностью находится только селение Талыш. Все остальные селения, которые якобы взяли азербайджанцы, может и были населенными пунктами в каком-то веке, но в реальности, там нет ни домов, ни людей.

— А что там?

— После первой войны южнее Гадрута были какие-то маленькие деревни — пять-десять домов. Сейчас даже стен нет. Но на азербайджанских картах до сих пор эти села обозначены.

— Возвращаясь к джихадистам — есть понимание, сколько их там?

— На поле боя, думаю, их не больше двух-трех тысяч. По нашим данным, которые подтверждаются и Россией, и США, и Британией, они привезли порядка четырех тысяч наемников. Разумеется, не всех и не сразу бросили в бой. Большинство из них были на южных направлениях.

— Тогда почему мы до сих пор не видели живого или хотя бы мертвого сирийца? Почему нет видео с допросами или не показаны документы наемников?

— Понимаете, эти сирийские боевики хороши на поле боя. Они воюют до конца и не оставляют нам мертвых друзей. По этим характеристикам они на голову выше азербайджанских солдат. К тому же, на южном направлении мы их не так часто контратаковали и не быстро возвращали свои земли. Поэтому у них было время выводить раненых и забирать убитых.

Также они воюют в азербайджанской форме. Сложно их определить, только если они сами себя не снимают на камеру (а такие видео есть в Интернете — прим. авт.)

Но после сегодняшних событий, думаю, что мы точно найдем их трупы и какие-то четкие доказательства присутствия сирийцев на поле боя. Они сегодня бросили примерно 10-15 танков и много автомашин.

— А воюют ли на той стороне турецкие солдаты?

— Думаю, в самой пехоте их нет. Они командуют, организовывают, тренируют, разведывают. То есть осуществляют руководство. У нас есть точные данные, что руководят операцией турки, а не азербайджанцы.

Тегеран встревожен сообщениями о террористах у границ Ирана

— Можете рассказать подробнее о позиции Ирана по нынешнему конфликту?

— Я вам сейчас дам эксклюзивную информацию. Вчера иранские Вооруженные силы предприняли демонстративные шаги, продвинув танки до Аракса и сделав предупредительные выстрелы по группировкам. Может быть, холостые. Это было предупреждение, мол, не переходите реку!

Таким образом, для Ирана в приоритете не допустить террористов на их территорию. Кроме того, в Тегеране вряд ли будут довольны и присутствием террористов в Азербайджане.

О российском оружии

— У Владимир Путина сегодня день рождения. Может вам есть, что пожелать?

— Поздравляю руководителя великой России! Это родная страна, братская страна. Мы довольны военно-техническим сотрудничеством с Россией.

— Получается, что успехи, о которых вы рассказали — это заслуга и России в том числе…

— Естественно. У нас военная школа российская. Наши кадры учатся там, наше руководство — это советские кадры. Вооружение на 95-96% советское и российское. За последние два года мы привезли из России самое современное вооружение.

Как военный эксперт я вам вот что скажу: борьба против БПЛА — это головная боль во всем мире. Но нигде и никогда никто не боролся с дронами так успешно, как армянская армия. За сутки мы иногда сбивали 16 беспилотников. Причем сбивали советским оружием. У нас нет десятков ТОРов, «Панцирей» или С-400. Есть советское оружие и талантливые воины, держащие его в руках.

— Сколько еще продлится эта война?

— Реально оценивать я не могу. Тут накладывается множество факторов. Но скажу так — они бросили на двух направлениях по полтора усиленных армейских корпуса с большим количеством артиллерии, танков, спецназа, авиации и так далее. И за семь дней прошли всего пять-шесть километров — это просто смешно. Это задача батальона, а не армейского корпуса.