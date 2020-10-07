Жена Петросяна готова родить ему еще одного ребенка

Москва, 7 октября. Молодая жена Евгения Петросяна родила ему сына. После этого к Татьяне Брухуновой приковано пристальное внимание общественности, которую возлюбленные долго водили за нос и не подтверждали свой роман. Сегодня пользователи Сети адресуют женщине много различных вопросов, на которые она охотно отвечает. Недавно она заявила, что могла бы родить Петросяну еще одного ребенка.

В сентябре Евгений Петросян впервые опубликовал фотографию своего новорожденного сына, которого назвали Ваганом, по все видимости, в честь папы юмориста. Мать ребенка также делится с подписчиками снимками прогулок с наследником комика. Недавно в Instagram спросили, хочет ли Брухунова завести еще одного совместного ребенка, передает Пятый канал.

«На все воля Божья», — осторожно ответила молодая мама.

Кроме того, поклонники поинтересовались, в какой профессии она бы хотела видеть сына, а также спрашивали ее советов относительно питания, беременности и родов.

Ранее друг Петросяна Леонид Натапов рассказал, что юморист на протяжении полугода прятал от бывшей супруги Елены Степаненко новорожденного сына.

Напомним, что Евгений Петросян после развода с Еленой Степаненко женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой, которая позже подтвердила, что тщательно скрывала свою беременность, чтобы не возникали лишние разговоры. Стоит отметить, что у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США. После его расставания со Степаненко она перестала общаться с отцом.