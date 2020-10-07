Мадрид, 7 октября. Ученые выяснили, как питались индейцы до прихода в Америку европейцев. Об этом сообщает Planet Today.

Испанские исследователи пришли к выводу, что основной рацион народов, живущих в доколумбовой Америке, составляли растения и млекопитающие. И никак не рыба, как это может показаться на первый взгляд за счет близости реки Амазонки.

Ученые из Института экологических наук и технологий (ICTA-UAB) совместно со специалистами отдела истории Барселонского автономного университета провели изотопный анализ углерода и азота костного коллагена в найденных останках шести индейцев. Все они проживали на берегах Амазонки с 1000-го до 1800-го года. Также был проведен анализ образцов почвы, костей местных млекопитающих и рыб. Сопоставив результаты анализов, ученые пришли к довольно неожиданным результатам.

«До прихода европейцев в Америку жители территории современной Бразилии питались в основном растениями и млекопитающими, среди последних доминировали мазамы, грызуны-пака и морские свинки. Кроме того, у индейцев были развиты растениеводство и лесопользование. Жители доколумбовой Бразилии употребляли в пищу кукурузу, маниок, тыкву, батат, а также другие культуры», — отмечают ученые.

Для ученых стал любопытен тот факт, что изотопный анализ не показал присутствие в рационе индейцев рыбы. Кроме того, достоверно известно, что народ был знаком с рыболовством.