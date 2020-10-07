На Украине отреагировали на встречу Путина и Медведчука

Москва, 7 октября. Руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский прокомментировал переговоры президента РФ Владимира Путина с Виктором Медведчуком. Об этом пишет издание «112.ua».

«Чтобы понять всю эту историю с санкциями, надо задать один просто вопрос: экономика России может выжить без товаров из Украины? Очевидно, что может. А экономика Украины как себя чувствует без товарооборота с Россией?» — поинтересовался Марчевский.

Он напомнил об инфляции, обвале национальной валюты, падении промышленного производства и ВВП, а также о снижении уровня заработка украинцев. Марчевский считает, что Украине необходим «стабильный торговый партнер, которым всегда была Россия».

«То, что сделал Медведчук, — это величайшая степень патриотизма. Потому что он договаривается с Россией, когда нынешняя власть не может или не хочет этого сделать по какой-то причине. А это тот толчок, который сможет дать развитие экономике», — добавил Артем Марчевский.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина оказать содействие в снятии санкций против Украины.

Глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева ранее заявила, что большинство украинцев считают, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится все хуже.