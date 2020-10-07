Зеленскому рекомендовали попросить у России вакцину от коронавируса

Киев, 7 октября. Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский считает, что его страна должна закупить у России вакцину против коронавируса. Он подчеркнул, что Киеву надо думать сначала о гражданах, а потом уже о политике, сообщает канал ZIK.

Марчевский выразил мнение, что именно лидер Украины Владимир Зеленский должен обратиться к России по поводу передачи или продажи препарата. Партийный деятель напомнил, что только российское средство прошло все испытания и теперь запущено в производство.

Представитель партии заострил внимание на опасности коронавируса, который не делит людей по уровню материального достатка.

«Если наша власть имеет курс на сохранение населения страны, а наше население, напомню, постоянно уменьшается, нам необходимо закупать эту вакцину, неважно у кого. Если есть у России — нужно садиться, договариваться и закупать. Давайте беречь наших граждан», — озвучил инициативу украинский политик.

Однако он считает, что отечественные власти не горят желанием решительно бороться с пандемией. И дело тут не только в политике, но и в финансах. Марчевский считает, что у государства не хватит денег на закупку вакцины в нужном количестве. По его мнению, не исключается вариант покупки препарата для высокопоставленных представителей власти и их родни. На это его навели высказывания официальных лиц Украины, в которых говорится о «копеечной» цене на вакцину.