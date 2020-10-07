Британский ракетный эсминец зашел в одесский порт

Одесса, 7 октября. Британский эскадренный миноносец HMS Dragon зашел в порт Одессы. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины, передает RT.

Перед прибытием в одесский порт британский эсминец был задействован в трехнедельном патрулировании у побережья Сирии в составе многонациональной эскадры. Британский миноносец будет находится в порту Одессы до 12 октября.

«В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX», — говорится в сообщении.

Эсминец Dragon вооружен орудием Mark 8 калибра 114 миллиметров, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет «Гарпун», зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами.