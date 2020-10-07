Собчак втянула Николаева в скандал с Тарзаном и Королевой

Москва, 7 октября. Российский певец и композитор Игорь Николаев оказался втянут в семейный скандал Тарзана и Наташи Королевой, передает Дни.ру.

В середине сентября вскрылась правда об амурных похождениях известного российского стриптизера Сергея Глушко. Муж эстрадной певицы Наташи Королевой признался в интимной связи с двумя девушками.

После того, как общественность узнала о неверности стриптизера, телеведущая Ксения Собчак решила взять интервью у переживших скандал супругов. Журналистка попыталась узнать, как будут складываться отношения звездной пары после того, как вся страна узнала о похождениях Глушко.

Тарзан заявил, что певица является «святой женщиной», которая его любит и смогла простить. При этом сама Королева уверена, что ее супруга «развели», поэтому произошедшее не может считаться изменой.

Судя по всему, супругам удалось помириться, однако с подачи Ксении Собчак скандал задел и бывшего мужа Наташи Королевой Игоря Николаева. Телеведущая опубликовала в Instagram несколько ярких комментариев зрителей, оставленных после просмотра шоу.

Пользователям Сети интересно, что думает о произошедшем бывший муж Королевой, однако певец не стремится комментировать данный скандал. В настоящее время у Николаева новая семья, поэтому артист предпочитает радовать подписчиков публикациями с четырехлетней дочерью, а не обсуждать секс-скандалы, которые связаны с бывшей супругой.