В РФ предрекли подорожание автомобилей из-за слухов о второй волне COVID-19

Москва, 7 октября. В крупных городах России может вырасти спрос на автомобили из-за непредвиденных событий 2020 года. Повышение цен на авто также не заставит себя ждать из-за подорожания курса рубля, а также эпидемиологической обстановки. Об этом в интервью «Инфореактору» рассказал автоэксперт Алексей Хресин.

Непростая ситуация в мире, спровоцированная в том числе пандемией коронавируса, толкает людей на необдуманные поступки. В крупных городах россияне какое-то время будут приобретать машины, но вскоре такой тренд сойдет на нет, считает Хресин.

«Цены на новые машины будут подниматься, и вторичный рынок это тоже затронет. Что касается спроса, то тут вопрос двоякий. Где-то он может слегка подрасти. Я имею в виду, в крупных городах он может стать лучше», — рассказал эксперт.

Он отметил, что жители Москвы, которые весной стали чаще пользоваться общественным транспортом, снова сядут за руль своих автомобилей.

«Особо нервные начнут машину покупать, чтобы минимизировать контакты с окружающими. Это касается крупных городов», — заверил Хресин.

Он отметил, что свою роль в этой ситуации сыграют слухи о второй волне коронавируса. По его словам, сложнее всего придется жителям ряда регионов, где уровень благосостояния немного ниже.