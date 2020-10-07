В Раде призвали запретить СМИ «отрицать факт военной агрессии России»

Киев, 7 октября. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда призвал запретить украинским СМИ «отрицать факт агрессии России» по отношению у Киеву. Парламентарий уже зарегистрировал соответствующий законопроект, сообщается на официальном сайте Рады.

«Не допускается использование телерадиоорганизаций для <…> трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине», — указано в документе.

Также в законопроекте предлагается запретить СМИ отрицать «оккупацию Россией части территории Украины» и «ведение Россией гибридной войны против Украины».

Автор инициативы также предусмотрел штрафы за нарушение предлагаемых им норм. Кроме того, в законопроекте Дунды говорится, что в том случае, если нарушения не будут устранены в течение месяца после штрафа, а также при повторном нарушении, Нацсовет подаст иск в суд об аннулировании лицензии СМИ.

Напомним, отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот. В Крыму провели легитимный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. В Киеве до сих пор отказываются признавать итог волеизъявления крымчан, называя воссоединение РФ и Крыма «оккупацией».