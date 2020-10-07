Врачи назвали самые «пьющие» профессии

Москва, 7 октября. Мнение в обществе о том, что наиболее часто в период трудовой деятельности пьянствуют сантехники, электрики и другие представители рабочих специальностей, перестало быть актуальным. Врачи рассказали, представители каких профессий употребляют чаще остальных, пишет NEWS.ru.

Что касается рабочих, особенно на производстве, то в последнее время существенно ужесточен контроль за их состоянием. Сантехники и электрики отказываются от спиртного, чтобы не терять заказы. Ведь конкуренция среди них растет, подчеркнул психиатр и нарколог Игорь Лазарев.

Он обратил внимание, что в зоне риска находятся работающие на удаленке, как правило, занятые творческой деятельностью.

«У тех, кто трудится дома, нет рядом начальника и службы безопасности, которая не пустит на порог учреждения с запахом алкоголя. Поэтому никто не заметит, даже если человек примет алкоголь с утра», — прокомментировал Игорь Лазарев.

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф считает, что наиболее часто к спиртному тянутся сотрудники правоохранительных структур, врачи, военные и журналисты.

По его мнению, такая тенденция обусловлена высоким уровнем стресса, которому подвержены работающие в данных сферах.

«Алкоголь употребляется представителями этих профессий в качестве привычного транквилизатора. То есть, вещества, которое снимает нервное напряжение и уменьшает беспокойство», — объяснил эксперт.

Алексей Магалиф добавил, что употребление спиртного дает лишь временный эффект.

Алкоголь распространен и среди творческой богемы. Врач считает, что горячительные напитки способствуют в этой среде установлению связей и решению вопросов.