Малышева дала простые советы по лечению коронавируса дома

Москва, 7 октября. Известный российский врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала о том, как лечить коронавирусную инфекцию в домашних условиях. Простыми советами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Малышева подробно объяснила, за какими показателями стоит следить людям, заразившимся COVID-19. Как отметила телеведущая, к врачу стоит обратиться в том случае, если появились одышка и не контролируемая препаратами и лекарствами температура. Также, по словам врача, стоит наведаться к специалисту, если уровень насыщения крови кислородом составляет менее 94%.

Елена Малышева дала несколько простых советов по лечению коронавируса дома. Она рекомендовала пить не менее двух литров воды (восемь стаканов), для снижения температуры принимать парацетамол, а также витамин Д 1000 МЕ.

«Антикоагулянт (разжижитель крови). COVID-19 повышает риск тромбоза. Спросите у своего врача, повышен ли у вас риск, и нужно ли вам пить антикоагулянт во время болезни», — добавила Елена Малышева.

Она обратила особое внимание на то, что противовирусный препарат при необходимости назначает только врач.

Ранее Малышева в своей телепередаче «Жить здорово» показала, как работает лекарство от коронавируса, недавно появившееся в аптеках России.