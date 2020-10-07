В ЛДПР призывают депутатов прививаться от коронавируса

Москва, 7 октября. Все депутаты Государственной думы перед предстоящим пленарным заседанием должны пройти тест на коронавирус и в обязательном порядке сделать прививку. Об этом заявил замруководителя фракции ЛДПР, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов, сообщает корреспондент ФАН.

«Убежден, что в зал пленарных заседаний должны допускать только тех депутатов, которые переболели и у них есть антитела, а также тех, кто вакцинировался от коронавируса. Я сам недавно сделал первую прививку, следующую буду делать через 21 день», — рассказал он.

Василий Власов убежден, что те парламентарии, кто пока не вакцинировался от COVID-19, должны жестко соблюдать масочно-перчаточный режим.

«Если вы не можете выдержать в маске пять часов, то сделайте прививку. Я считаю, что здесь решение очень простое и никаких послаблений моим коллегам из других фракций быть не должно», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе стало известно о смерти депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, который болел коронавирусом.

«Мы неделю назад похоронили нашего коллегу — депутата, который скончался от коронавируса. Поэтому нужно проводить жесткую работу в этом направлении, учитывая, что сейчас региональная неделя, и все депутаты возвращаются в Москву из субъектов. И когда мы со всех регионов приедем в Москву, то обязательно должны пройти тест на коронавирус и сделать прививку», — сказал Василий Власов.

Отметим, лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал одним из первых добровольцев исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

На встрече с президентом во вторник, 6 октября, Владимир Жириновский заявил, что все депутаты должны сделать прививку от коронавируса. Он предложил не пускать в Госдуму тех парламентариев, которые не привились.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была зарегистрирована в России министерством здравоохранения. Ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций.