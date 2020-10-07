Российские предпринимали окажут поддержку ополчению Армении

Предприниматель, меценат и общественный деятель Грант Агасьян совместно с другими российскими предпринимателями армянского происхождения окажут поддержку организаторам ополчения для защиты границ Армении от вооруженного вторжения со стороны Азербайджана и Турции. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе Фонда Гранта Агасьяна.

Сообщается, что в фонд поступили сотни писем с просьбой помочь в организации трансфера в Армению от сограждан, желающих принять участие в защите своей родины. Потенциально десятки тысяч российских армян готовы приехать в республику и защищать ее наравне с вооруженными силами Армении.

В комментарии ФАН Грант Агасьян отметил, что консолидация нации важна, чтобы предотвратить полномасштабные действия. Когда потенциальный агрессор поймет, что вся нация объединилась и готова дать отпор и защитить свои земли, он остановится и побоится развязывать полноценную войну. Поэтому организаторы ополчения в своих действиях видят миротворческую функцию, а в качестве цели ставят предотвращение полномасштабного конфликта. Армянские предприниматели должны поддержать эту инициативу — от нее зависит будущее Армении, уверен Агасьян.

Фонд планирует финансово и организационно поддержать данную инициативу. Кроме того, Агасьян призывает других предпринимателей последовать его примеру и объединить усилия.

«Я уже нахожусь на территории Армении. И получаю тысячи сообщений и просьб от армян, которые хотят также в эти сложные дни оказаться на родине и не дать потенциальному агрессору развязать полномасштабную войну. Мы планируем провести переговоры с официальными лицами Армении с целью выработки общего подхода к формированию потенциального ополчения с участием армян из России и других стран, готовых защищать свою родину», — пояснил Агасьян.

По его словам, к инициативе фонда Гранта Агасьяна присоединились десятки предпринимателей из Армении и России, и это только начало. По мнению эксперта, возможно формирование ополчения из более чем 50 тысяч человек, живущих сейчас не в Армении, но готовых вернуться и защищать свою родину.

«Уверен, сейчас самое важное — остановка военных действий и возвращение всей ситуации на довоенную стадию», — заключил Агасьян.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий.

Накануне президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.