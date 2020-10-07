Онищенко рекомендовал женщинам отказаться от обуви на высоких каблуках

Москва, 7 октября. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко настоятельно рекомендовал женщинам отказаться от обуви на высоких каблуках. Такой совет он дал на конференции в МИА «Россия сегодня».

Парламентарий подчеркнул, что мужчины не стоят того, чтобы дамы щеголяли на 12-сантиметровых каблуках, нанося серьезный ущерб своему здоровью.

Отметим, что парламентарий неоднократно уже давал советы или комментировал ситуацию касательно коронавируса. Например, в сентябре он предупреждал об опасности при введении в стране четырехдневной рабочей недели. По мнению Онищенко, некоторые граждане потратят дополнительный выходной на распитие спиртного. Есть большая вероятность, что многие будут просто «валяться на диване».

Чуть ранее политик прокомментировал идею отечественного Минфина повысить акциз на табачные изделия. Онищенко считает данное решение верным и полезным. Кроме того, он дал шуточный совет тем, кто уже начал рассуждать о том, как подорожают сигареты. Для покупки табачной продукции депутат рекомендовал «взять ипотеку».