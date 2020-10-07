Какая авиация использовалась в Японо-Китайской войне

Война между Китайской Республикой и японскими захватчиками началась в 1937 году и продлилась долгие 8 лет. История китайских Военно-воздушных сил в этом противостоянии напоминает птицу Феникс — авиация Поднебесной «возрождалась из пепла» снова и снова после многочисленных потерь от действий японских ВВС. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает о том, какие самолеты использовали две враждующие страны во время конфликта.

Начало второй Японо-Китайской войны и неготовность к ней Китая

В 1930-е годы Китай находился в тяжелом состоянии: шла гражданская война между правящей партией Гоминьдан и Коммунистической партией Китая, нарастал сепаратизм в провинциях и был высок уровень коррупции в государственном аппарате. Существовали и разрозненные армии — часть военных поддерживала Гоминьдан, часть — коммунистов. На этом фоне Япония, переживавшая стремительное развитие, желала всеми силами приобрести постоянную сырьевую базу в виде китайских территорий. Эти притязания тянулись еще с первой японо-китайской войны 1894-1895 годов. Япония постоянно стремилась возглавить Китай и назначить на руководящие посты верных людей, которые бы действовали в интересах Токио. 7 июля 1937 года с конфликта у моста Лугоуцяо началась «вторая японо-китайская война». Китай был к ней не готов. Войска Гоминьдана теряли силы в кровопролитных сражениях и отступали.

Японская промышленность увеличила производство боевых самолетов с началом войны, чтобы обеспечить армию и флот новой техникой. В 1937 году было построено 1511 самолетов, а в следующем уже 3201. Авиацию Императорского флота перевооружение затронуло первой. На смену устаревшим бипланам Nakajima А2M1 и A4M1 пришел новый истребитель-моноплан Mitsubishi A5M конструкции Дзиро Хорикоси. Главным истребителем авиации Японии все еще оставался биплан Kawasaki Ki.10, поэтому военно-воздушные силы в этот период использовались в основном для прикрытия японских войск в Северном Китае и обеспечения ПВО Маньчжурии. В марте 1938 года в небе Китая появился новый истребитель Nakajima Ki.27, вскоре начавший поступать в части ВВС Императорской армии.

Японские флотские истребители:

Mitsubishi А5М-2 мичмана Касимуры Коничи

Mitsubishi A6M-2

Японские армейские истребители:

Ki.10 Такео Като

Ki.27

Nakajima Ki-43 25-го сентая

Китай мало что мог противопоставить Японии. В стране практически не было развитой авиационной промышленности, поэтому основу китайских ВВС составляли самолеты зарубежного производства. В боевых частях числилось около 600 машин, в том числе 305 истребителей. Истребительная авиация была представлена американскими Curtiss Hawk-II, Curtiss Hawk-III, Boeing P-26 и итальянскими Fiat CR.32. Лучшим среди них считался Curtiss Hawk III — биплан с убирающимся шасси. Он превосходил японские бипланы A2M, A4M и Ki.10, но не мог на равных бороться с новыми монопланами A5M и Ki.27.

Сначала китайцам удавалось потрепать истребительные подразделения противника, но с появлением А5М японцы захватили господство в воздухе. Число боеспособных истребителей у Китая начало катастрофически падать, встал вопрос о закупке за рубежом новых боевых машин.

Летом 1937 года были заказаны 24 французских истребителя Dewoitine D.510C. В начале декабря 1937 года были доставлены 36 английских Gladiator Mk.I, но из-за давления Японии власти Великобритании отказались обеспечивать техпомощь для сборки самолетов. Поэтому глава правительства Китая лидер Гоминьдана Чан Кайши обратился за помощью к Советскому Союзу.

Советские власти были заинтересованны в том, чтобы удержать японцев подальше от своих границ и 21 августа 1937 года между СССР и Китаем был заключен договор о ненападении. В Москву прибыла китайская делегация, которой на Щелковском аэродроме продемонстрировали образцы советского вооружения. Уже с октября 1937 года Советский Союз начал передавать Китаю вооружение, в том числе и самолеты. Вместе с ними, по просьбе Чан Кайши, СССР отправил летчиков-добровольцев. На помощь в борьбе с Японией была послана эскадрилья истребителей И-16: 31 самолет и 101 человек летного и технического персонала.

К 10 июня 1938 года в страну было доставлено 94 истребителя И-16 тип 5 и тип 10, а также 8 единиц УТИ-4. Практически сразу была выявлена недостаточная огневая мощь двух пулеметов ШКАС, установленных на И-16 тип 5. Поэтому весной 1938 года стали поступать дополнительные пулеметы для перевооружения.

С 5 июля 1938 года по 1 сентября 1939 было передано еще 20 единиц И-16 тип 10 (с двумя комплектами запчастей) и 10 пушечных И-16 тип 17 (с одним комплектом запчастей). Поставки продолжались и далее, возможно, вплоть до 1941 года. Известно, что кроме перечисленных типов самолетов Китаю передавались И-16 тип 18, и, вероятно, тип 6.

Советские добровольцы в китайском небе

Как было написано выше, на помощь в борьбе с японскими захватчиками, СССР отправил своих летчиков. Для включения в отряд добровольцев кандидаты отбирались тщательным образом. Всего отбор и подготовку прошли 447 человек. Переодетые в гражданскую одежду, они отправились поездом в Алма-Ату, где на аэродроме их ждали истребители И-16. Там выяснилось, что вся группа летала только на И-15. В итоге Г. Н. Захарову, советскому летчику-истребителю, пришлось одному облетать всю партию новых самолетов в ожидании новой группы летчиков.

Первые партии И-15 и И-16, по аналогии с бомбардировщиками, перегоняли по «южной трассе» Алма-Ата — Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Воздушная трасса протяженностью около 2400 км состояла из цепочки аэродромов: Алма-Ата — Кульджа — Шихо — Урумчи — Гучэи — Хами — Шиншинся — Аньси — Сучжоу — Ляньчжоу — Ланьчжоу. Основные базы находились в Алма-Ате, Хами и Ланьчжоу. Во главе каждой из баз стоял советский специалист, в подчинении которого находилось требуемое количество персонала. Также аэродром был оборудован необходимым минимумом технических средств для обслуживания перегоняемых самолетов.

21 ноября 1937 года в небе над Нанкином состоялся первый поединок советских и японских летчиков. 7 истребителей И-16 группы Курдюмова перехватили 20 японских самолетов и без потерь одержали три победы, уничтожив два А5М и один бомбардировщик. На следующий день, боевой счет открыла группа Прокофьева: 6 самолетов И-16 в схватке с шестью А5М одержали одну победу. С появлением в китайском небе советских военлётов, японцы стали нести ощутимые потери. Даже после того, как они освоились с новым противником, и действия советских летчиков стали менее эффективными, превосходство японцев уже не было таким безоговорочным.

Из-за невозможности прикрыть аэродромы от внезапных налетов японской авиации, генерал-лейтенант Благовещенский А.С. организовал воздушное наблюдение. Летчики находились с парашютами у своих самолетов, рядом с обслуживающими машины техниками и механиками. Самолет командира обычно стоял рядом с командным пунктом, остальные располагались неподалеку. Сразу по получении сигнала о появлении противника, на вышке взвивался синий флаг, означавший тревогу. Благовещенский взлетал обычно первым, за ним остальные. Группой в бою управляли только покачиванием крыльев. Сигналы предварительно четко определялись на земле. Помимо этого, Благовещенскому принадлежала инициатива организации взаимодействия между «скоростными» И-16 и «маневренными» И-15. По предложению одного из летчиков он централизовал ведение стрельбы из пулеметов, приказав установить кнопочную гашетку на ручке, для облегчения снял на всех самолетах аккумуляторы и поставил на И-15 бронеспинки, спасшие жизнь многим летчикам.

Воздушные бои в небе над Китаем были примечательны тем, что обе стороны достаточно активно применяли таран. Самым известным, является совершенный впервые советским летчиком таран Антона Губенко от 31 мая 1938 года. Губенко на И-16 уничтожил истребитель А5М, а сам благополучно приземлился на своем аэродроме. Тем не менее, этот таран не был первым в той войне. Известны еще по крайней мере два эпизода с участием китайских летчиков на И-15 (18 февраля и 29 апреля 1938 года). Правда, в обоих случаях самолеты были потеряны: один летчик спасся на парашюте, другой — погиб. Еще раньше, 22 декабря 1937 года, японский летчик Н. Оббаяси таранил И-16. Оба пилота погибли.

В апреле 1938 года японское правительство потребовало от СССР отзыва советских добровольцев из Китая. Требование было отвергнуто. Затеянный японцами в июле 1938 года конфликт на озере Хасан, призванный вынудить Советский Союз прекратить оказание помощи Китаю, также не достиг своей цели.

К началу 1940 года основная масса советских летчиков и специалистов вернулась на родину. Причинами стали начало Второй мировой войны в Европе, а также охлаждение отношений между СССР и Китаем (в это время в Поднебесной начались инциденты с нападением войск партии Гоминьдан на отряды коммунистов). В китайских войсках оставалось некоторое количество советников СССР и инструкторов, которые в боевых действиях участия не принимали. 10 января 1940 года можно считать днем последней победы советских добровольцев в Китае. За время войны там побывало около 700 летчиков и техников, погибло около 200 советских летчиков-добровольцев. 14 летчиков получили за бои в Китае звание Героя Советского Союза, более 400 награждено орденами и медалями.

Китайцы на И-16

Первым китайским подразделением, освоившим И-16 стал IV татуй, который 21 сентября 1937 года, сдав свои Hawk-III, отбыл в Ланьчжоу для получения И-16 тип 5 и И-15бис. На И-16 стал переучиваться 21-й чаньтай, остальные чаньтаи IV татуя (22-й и 23-й) получили биплан И-15бис.

Переобучение шло тяжело. Происходило множество аварий и часто советские самолеты теряли в небоевых условиях. Советские летчики хорошо отзывались о китайских коллегах, но отмечали, что большинству из них не хватало опыта для борьбы с японскими самолетами. Пока летчики из СССР не начали участвовать в боях, сражения между японцами и китайцами складывались не в пользу последних. Часто на базу не возвращался ни один из отправленных самолетов. Командование также, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Например, 31 июля 1940 года заместитель командира 24-го чаньтая повел группу из семи И-16 в ночной перехват, несмотря на то, что истребители не имели соответствующего оборудования. В результате сумели набрать высоту только три самолета, включая лидера. В бою с японцами все они были сбиты, летчики погибли.

Настоящим кошмаром стало для китайцев появление в 1940 году нового флотского истребителя Mitsubishi A6M Zero с убирающимся шасси и пушечным вооружением. Бороться с ними на имеющейся технике было под силу только опытным летчикам, которых ВВС Гоминьдана было не так уж много. Столкновения с «Зеро» в основном кончались одинаково: японцы потерь не несли. Китайским правительством был издан приказ о прекращении боевых действий в воздухе. Немного облегчило ситуацию появление в Китае группы «Летающие тигры», состоящей из американских военных летчиков (фактически это была полноценная часть USAAF, замаскированная под группу наемников). Американцы, летавшие на Р-40, добились определенных результатов.

С весны 1942 года китайские авиационные части начали пересаживаться на американские истребители. Оставшиеся советские самолеты стали передавать летным школам, где они служили до 1943—1944 годов. Немного дольше послужили китайские УТИ-4, которые широко использовались для обучения летного состава и начали списываться к 1945 году, когда их заменили американские аналоги.

Японо-китайская война закончилась капитуляцией Японии в 1945 году. Еще 4 года в Китае шла гражданская война, завершившаяся победой Коммунистической партии. После этого СССР возобновил техническое сотрудничество с Китайской Народной Республикой, в том числе и в сфере авиации. Передавалась техническая документация и лицензии на производство советских самолетов, а специалисты из Советского союза помогали строить авиационные предприятия. Так союзничество СССР и Китая в японо-китайской войне фактически повлияло на становление современной авиационной промышленности и ВВС Поднебесной.