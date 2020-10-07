Республиканцы и демократы будут использовать болезнь Трампа в дебатах

На своем заражении COVID-19 в свое время пиарились многие мировые лидеры. Возможно, так сделает и президент Соединенных Штатов. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что следующий раунд предвыборных дебатов с действующим главой государства Дональдом Трампом, запланированный на 15 октября, следует перенести, если тот к этому времени еще не выздоровеет от коронавирусной инфекции. В свою очередь пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Муртау убежден, что его работодатель будет «в форме» к нужной дате, а Байдену не удастся найти выход из этой ситуации и «соскочить» с дебатов со своим оппонентом.

«Безусловно, заражение Дональда Трампа повлияло на президентскую кампанию в США, — уверен Солонников. — Но каким именно будет это влияние, во многом зависит от того, как кандидаты смогут раскрутить эту ситуацию в свою пользу. Например, демократы активно лоббируют в публичном пространстве мысль, что действующий глава государства в силу болезни недееспособен и не в состоянии управлять страной. Республиканцы же через свои СМИ могут пропустить тему «солдата, раненного на войне»: мол, Трамп — наш герой, победил болезнь и все в этом духе».

В качестве примера политолог указал на «истории заражения» руководителей Великобритании и Бразилии, которые помогли тем поднять свой рейтинг. Однако ситуация в этих странах была «не предвыборная», а в средствах массовой информации тогда оказалось больше «единства», добавил он.

«Как это получится у республиканцев, я точно сказать не могу, — признал эксперт. — Но то, что у Трампа изменится график поездок по штатам, уже очевидно. Возможно, будет и другой формат дебатов. Какой именно, пока непонятно, все зависит от рекомендаций врачей и от того, как договорятся между собой два избирательных штаба».

Каждый из них, по словам собеседника ФАН, будет использовать ситуацию в своих целях. Например, демократы будут «из кожи вон лезть», чтобы показать президента США «больным и беспомощным», и наверняка потребуют присутствия медиков на дебатах, чтобы те регулярно мерили температуру Трампу. Республиканцы же, уверен Солонников, на такое точно не пойдут.

Также политолог назвал «глупостью» идею проводить словесную дуэль кандидатов в президенты США в онлайн-формате.