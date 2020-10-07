Россияне иронично отреагировали на решение Польши оштрафовать «Газпром»

Москва, 7 октября. Россияне в Сети с иронией отреагировали на штраф Польши в отношении «Газпрома» из-за «Северного потока — 2», передает «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, обвинив российскую компанию в нарушении антимонопольных правил Польши. По мнению польской стороны, «Газпром» и его европейские партнеры должны были получить у Варшавы разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Российские пользователи Сети с юмором отнеслись к действиям Польши. Россияне называли предлог для штрафа максимально надуманным, а также предложили «оштрафовать» саму Польшу.

«А «Газпром» заплатит? Стоимость «Северного потока — 2» около 10 миллиардов долларов. Дешевле Польшу стереть с лица земли», — пишет Max Giz.

«Я решил оштрафовать Польшу на 500 миллиардов рублей, я очень скрупулезно провел расследование», — отмечает Alexsandr-1.

«А так можно было?» — иронизирует Илья Гутман.

«Я тоже оштрафовал Польшу, жду выплат», — отмечает Дмитрий Макаров.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.