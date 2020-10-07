Онищенко призвал не пугать россиян прогнозами по коронавирусу

Москва, 7 октября. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко призвал медиков не пугать людей прогнозами по коронавирусной инфекции, потому что это наносит куда больший вред, чем сама инфекция. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Давайте мы в своей стае договоримся и будем рассказывать. Мы же давали клятву «не навреди». А наши вот эти интервью, которые там раздаются с умным видом — волна, прилив — они больший, чем коронавирус, наносят ущерб», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что у 30% россиян сегодня диагностированы неврозы, поэтому он призвал быть осторожными в своих высказываниях. По его мнению, необходимо прекратить «эту абсолютно ненужную дискуссию».

«Я уж не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами и хирургами, которые направо и налево разбрасываются всякими прогнозами», — заявил Онищенко.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо проявить максимальное уважение друг к другу.

«Ну никто же не лезет в кардиологию, в онкологию, ни один эпидемиолог советов вам не дает», — сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал специалистов, которые посоветовали московским властям закрыть на две недели школы, отправив детей на досрочные каникулы в связи с ростом заболеваемости COVID-19.