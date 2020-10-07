ОНФ предложит правительству сделать нацпроекты понятнее

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил закрепить общественно значимые ориентиры национальных проектов в понятных формулировках. На заседании Центрального штаба эксперты озвучили идеи по каждой из 12 тематических площадок, которые затем направят в правительство, сообщает корреспондент ФАН. Среди них — обеспечение доступности здравоохранения, беспрепятственный доступ ко всем положенным льготам, оперативная реакция органов власти на экологические нарушения.

В ОНФ ожидают, что предложения станут дополнительными индикаторами, на которые должны ориентироваться органы исполнительной власти.

Простые и понятные формулировки

В июле 2020 года президент России, лидер ОНФ Владимир Путин определил национальные цели развития страны до 2030 года. Среди них — сохранение населения, возможности для самореализации, комфортная и безопасная среда, достойный и эффективный труд, цифровая трансформация.

Напомним, Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение Народному фронту продолжить практику общественного контроля. ОНФ предстояло анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жизни простых людей.

Так, в ОНФ разработали понятные гражданам общественно значимые показатели национальных проектов, которые отражают основные потребности граждан и позволяют оценить вклад нацпроектов в улучшение качества жизни.

Вместе с тем около половины граждан России слышали о реализуемых в стране нацпроектах, а почти треть не знают о нацпроектах, но хотели бы узнать. Об этом говорят данные социологических исследований, которые представила сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Каждое министерство и ведомство постаралось заложить в паспорта нацпроектов огромное количество численных показателей. Но показатели нужны другие. Измеряемые, качественные и доступные для анализа — как нами, экспертами, так и простыми людьми, которые не являются экспертами, но являются теми, кто живет, видит и должен получить результат от этой деятельности», — сказала она.

Для этого в Народном фронте разработали и предложили свои формулировки общественно значимых результатов нацпроектов. Так, в нацпроекте «Здравоохранение» предлагается закрепить необходимость обеспечить для всех россиян доступность первичного здравоохранения. В нацпроекте «Демография» — создать беспрепятственный доступ ко всем положенным льготам и выплатам всем нуждающимся группам граждан, в том числе инвалидам.

В нацпроекте «Образование» предлагается зафиксировать, что все отечественные школы нужно обеспечить педагогическими кадрами. А в близком ему нацпроекте «Наука» должно быть повышение привлекательности карьеры для выпускников, подготовка квалифицированных кадров, а также создание высокотехнологичной инфраструктуры.

В нацпроекте «Культура» ОНФ, в свою очередь, предлагает зафиксировать обновление инфраструктуры учреждений в каждом регионе, переподготовку кадров, а также создание условий для восстановления объектов культурного наследия.

По мнению сопредседателя ОНФ Елены Цунаевой, в нацпроекте «Жилье и городская среда» следует указать, что жилищное строительство ведется во всех субъектах Российской Федерации. Для достижения цели, по ее словам, предлагается оценивать эффективность мероприятий не в количестве застроенных площадей, а в количестве граждан, улучшивших свои жилищные условия.

«В нацпроекте «Экология» общественники предлагают указать, что система обращения с отходами не должна наносить вред окружающей среде и ухудшать условия проживания граждан, — сказала она. — Не менее важно обеспечить оперативную реакцию органов власти на экологические нарушения, выявленные гражданами».

Снизить количество ДТП и цифровую безграмотность

В нацпроекте «Цифровая экономика» необходимо стремиться к повышению качества государственного управления, считает сопредседатель ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. По его словам, это можно сделать за счет использования в процессе принятия решений данных всех существующих государственных и муниципальных информационных систем.

«В настоящее время не предусмотрена никакая работа по обучению информационной безопасности россиян. Граждане должны уметь эффективно использовать цифровые технологии и сервисы. Кроме того, следует максимально обеспечить безопасность людей, бизнеса, государства при использовании информации в различных сегментах Интернета», — сказал Алексей Комиссаров.

В нацпроект «Производительность труда» эксперты предлагают добавить подробные описания методов управления и технологий, необходимых для повышения производительности труда. Также уточняется, что государственные службы занятости будут обеспечивать необходимое переобучение и трудоустройство граждан.

Высоко оценил значение национального проекта «Безопасные и качественные дороги» сопредседатель ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин. Он отметил, что обустройство автомобильных дорог значительно снижает число дорожно-транспортных происшествий.

«Протяженность дорог должна увеличиться до 90%. Количество ДТП нужно снизить с 112 до 20 единиц на 100 тыс. населения смертей на дорогах — с 11,6 до 2 человек на 100 тыс. населения. В городских агломерациях сформировать единую взаимосвязанную маршрутную сеть с исключением дублирующихся маршрутов. Состояние и обустройство дорог позволит гражданам комфортно ими пользоваться», — считает Сергей Когогин.

Нацпроект «Предпринимательство» могут дополнить требованием о переводе взаимодействия малого и среднего бизнеса и государства в цифровой формат. А все работающие на себя граждане, в свою очередь, будут оформлены как самозанятые.

В нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» предлагают расширить перечень стран с льготными условиями для экспорта, а также выстроить систему поддержки экспортеров.

В новом национальном проекте по туризму стоит прописать создание качественного сервиса и разнообразного туристского продукта, предлагают в ОНФ. Также эксперты считают важным создание условий для развития МСП в туристской отрасли и качественной инфосреды в сфере внутреннего туризма.

Отметим, ранее в Народном фронте обсудили недоработки программы туристического кешбэка. Так, среди причин такой ситуации эксперты назвали быстрый запуск программы, отсутствие централизованной мультиплатформенной рекламы.