Мишустин заявил, что РФ не допустила дефицита продуктов в разгар пандемии

Москва, 7 октября. России удалось обеспечить собственную продовольственную безопасность в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Правительства России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса, и по факту решена задача продовольственной безопасности», — сказал премьер.

Мишустин также добавил, что в настоящее время осуществляется работа, направленная на укрепление продовольственной независимости РФ. По его словам, активно развивается импортозамещение, в том числе в области семеноводства и селекции.

«Мы продолжаем закладывать фундамент комплексного развития сельских территорий», — пояснил глава правительства.

Мишустин отметил, что 8 октября кабинет министров подведет предварительные итоги уборочной кампании, однако уже сейчас понятно, что урожай будет больше прошлогоднего.