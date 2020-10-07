Алиев считает, что РФ и Турция должны стать посредниками по Карабаху

Баку, 7 октября. Россия и Турция должны стать посредниками по ситуации в Нагорном Карабахе в постконфликтный период. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Первому каналу в программе «Время покажет».

«Мы должны исходить из прагматического подхода — кто может реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации. <…> И, конечно, в первую очередь, я считаю, это Турция и Россия», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что политическое урегулирование ситуации в Карабахе должно быть подкреплено гарантиями ведущих стран мира. Он также отметил, что Баку готов вернуться за стол переговоров, когда фаза военного противостояния в Нагорном Карабахе завершится.

Напомним, ситуация в Карабахе в очередной раз обострилась 27 сентября, когда Азербайджан обстрелял населенные пункты непризнанной республики. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в регионе будет достигнуто только тогда, когда Турция выведет своих наемников из зоны конфликта.