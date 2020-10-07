Генетик оценил этический аспект «Нобеля» по химии за редактирование генома

Ученый-генетик Алексей Дейкин прокомментировал решение Нобелевского комитета, который в 2020 году присудил премию по химии двум женщинам-ученым за создание метода редактирования геномов. По мнению российского генетика, высокая оценка заслуг в этой чувствительной с точки зрения этики области — важный знак обществу. Ранее Нобелевский комитет в своем Twitter назвал имена лауреатов премии по химии — ими стали Дженифер Дудна и Эмануэль Шарпеньтье.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Сотрудник Институт биологии гена Российской академии наук, кандидат биологических наук Алексей Дейкин считает, что, хотя решение Нобелевского комитета для многих оказалось неожиданным, оно вполне оправдано, а премия — заслужена.

«Это, безусловно, очень важное открытие, которому в последнее время было уделено очень много внимания, — отметил Дейкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно открытие способа редактирования генома стало одним из инструментов генной инженерии высших организмов».

Ученый отметил, что сам принцип создания генетически модифицированных организмов путем внесения изменений в геном растений и животных был известен еще с середины XX века. В связи с этим ФАН напоминает о заслугах в этой области советских генетиков и отсылает читателей к знаменитым литературным произведениям на эту тему — романам Владимира Дудинцева «Белые одежды» и Даниила Гранина «Зубр».

Но вернемся к открытию Дженифер Дудны и Эмануэль Шарпеньтье.

«Прорыв произошел в 2012 году, — продолжает Алексей Дейкин. — Он был связан не с открытием самой возможности редактирования генома, что было давно известно, а с тем, что был открыт новый маленький очень технологичный белок, который легко программировался нужным образом. Так что теперь программирование генома состоит не в изменении структуры белка, как было раньше, а в том, что к белку добавляется маленькая молекула РНК, которая легко синтезируется, и при помощи которой происходит процесс редактирования. Хотя философия этого подхода не нова, эти женщины [получившие премию] смогли предложить новый методический подход, который значительно облегчил и ускорил все работы в области генной инженерии. Эта их заслуга не повергается сомнению, хотя путь к открытию был очень долгий».

При этом, говоря о генной инженерии, нельзя забывать о сложных этических проблемах, связанных с этой областью знаний, напоминает Алексей Дейкин.

«Что касается этических проблем, то нельзя сбрасывать со счетов легкость, с которой сегодня можно вносить достаточно значимые изменения в геном, — говорит ученый. — Когда речь идет, например, о человеческих эмбрионах, морально-этические аспекты исследований в этой области выходят на новый уровень. Напомню, у нас по-прежнему периодически появляются страшилки, что мол по улицам будут ходить Франкенштейны, так что этой теме уделяется особое внимание».

Конечно, не надо бояться Франкенштейнов на улицах, но проблема этичности исследований в этой области существует, отмечает собеседник ФАН.

«Сегодня все это стало довольно простым: генным редактированием можно заниматься даже в не очень специализированной лаборатории. Кроме того, мы действительно вплотную приблизились к геномному редактированию генома человека», — отмечает он.

По словам ученого, люди пока оказались не совсем готовы к тому, чтобы использовать генномодифицированную продукцию, которая все больше входит в нашу жизнь.

«С этим связаны многие страхи. Идет большая дискуссия про генную инженерию, про трансгенные организмы, чем они отличаются от организмов, полученных методом селекции, и так далее. Биологическая природа человека сегодня выходит на первый план, но не все к этому готовы. Отсюда страх перед генномодифицированными продуктами и растениями, хотя сегодня можно вносить изменения в геном не случайном методом, как раньше, а сверхточно внести одну единственную мутацию, про которую мы точно знаем, что она дает».

Тем не менее, необоснованный страх людей перед генномодифицированными продуктами остается, и это проблема не только России, но и других стран, отмечает ученый.

«Очень надеюсь, что нынешнее решение Нобелевского комитета послужит популяризации этого направления науки не только в России, но и мире. Это хотя бы частично снимет тревогу людей по поводу генных технологий, имеющих широчайшее применение и в медицине, и в сельском хозяйстве, и во многих других областях», — резюмировал Алексей Дейкин.

Напомним, в Стокгольме и Осло продолжается Нобелевская неделя — объявление лауреатов самой престижной премии в мире, размер которой в 2020 году составляет примерно 1,1 млн долларов.

Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов за открытия в области медицины и физиологии, а также физики. Премию по медицине получили Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C, премию по физике получили астрономы Роджер Пенроуз, Андрее Гез и Райнхард Генцель за исследование черных дыр.

8 октября в Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по литературе, 9 октября в Осло будет объявлен лауреат премии мира, а 12 октября станет известно, кто получит премию по экономике, учрежденную Банком Швеции в память об Альфреде Нобеле.