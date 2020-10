Генетик оценил этический аспект «Нобеля» по химии за редактирование генома

Ученый-генетик Алексей Дейкин прокомментировал решение Нобелевского комитета, который в 2020 году присудил премию по химии двум женщинам-ученым за создание метода редактирования геномов. По мнению российского генетика, высокая оценка заслуг в этой чувствительной с точки зрения этики области — важный знак обществу. Ранее Нобелевский комитет в своем Twitter назвал имена лауреатов премии по химии — ими стали Дженифер Дудна и Эмануэль Шарпеньтье.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD