Пожилой Краско откровенно рассказал об отношениях с молодой студенткой

Москва, 7 октября. Знаменитого советского и российского актера Ивана Краско можно смело назвать любвеобильным мужчиной. За 90 лет своей жизни он был женат четыре раза. В одном из интервью артист откровенно рассказал о своих отношениях с последней супругой. Об этом сообщают «Дни.ру».

Рядом с советским актером чаще всего оказывались девушки, которые были гораздо моложе Краско. Третьей его женой была художник-постановщик Наталья Вяль, их разница в возрасте составляла 47 лет. Однако последняя супруга артиста Наталья Шевель-Краско моложе своего избранника на 60 лет.

По словам актера, после развода они с девушкой остались друзьями, и она даже оставила себе его фамилию. Он рассказал, что девушка собирается переехать в Израиль, чтобы начать там актерскую карьеру. Знакомые пообещали, что для нее найдется работа на театральных подмостках в Тель-Авиве.

Стоит сказать, что общественность достаточно неоднозначно отреагировала на столь неравный брак знаменитости. Многие посчитали, что никакой любви между студенткой и пожилым актером нет. При этом Краско подчеркивал, что инициатива исходила именно от Натальи Шевель.

«Была страстной, два года это тянулось, пока студенткой была. Я не сдержался и клюнул», — объяснил Краско.

Брак продлился три года, после чего пара распалась. Как заметил артист, это произошло по обоюдному согласию. После развода Краско сошелся с одной из бывших жен — Наталией, которая родила ему двух сыновей.

Ранее Иван Краско признался, что когда-то был без ума влюблен в актрису Татьяну Доронину. При этом в те годы она была замужем за актером Олегом Басилашвили, которой знал о чувствах актера к его супруге.