На Украине рассказали, зачем Азербайджан вербует ветеранов АТО

На Украине уже появился целый класс людей, которые не видят себя вне зоны боевых действий. Об этом ФАН заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Вербовка ветеранов АТО

Представители Азербайджана вербуют членов украинских националистических группировок «Азов» и «Правый сектор»1 (деятельность запрещена в РФ. — Прим. ФАН) для сражений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает telegram-канал WarGonzo.

«Представители азербайджанской диаспоры для отправки на карабахский фронт вербуют бойцов из украинских радикально-националистических группировок «Азов» и «Правый Сектор», — говорится на канале.

Сообщается, что ветеранам АТО предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов.

На фоне кризиса в стране

Как отметил Евгений Голышкин, на Украине уже появился целый класс людей, которые не видят себя вне зоны боевых действий. За шесть лет АТО у значительной части мужского населения произошла деформация сознания и сложилась психологическая склонность к получению материальной прибыли путем нахождения в вооруженных формированиях.

«Наибольшую готовность к такому образу жизни имеют радикальные националисты, которые принимали активное участие в убийствах инакомыслящих, мародерстве и других военных преступлениях в Донбассе. Такие люди легки на подъем и всегда готовы за материальное вознаграждение отправиться воевать практически за любую сторону в мировых горячих вооруженных конфликтах», — пояснил Евгений Голышкин.

Как отметил украинский эксперт, в происходящем вооруженном конфликте в НКР украинские националисты однозначно выбирают сторону Азербайджана ввиду нахождения Армении в ОДКБ, значит, ее формальной «пророссийскости».

«Кто-то едет за легким рублем (на самом деле за долларами), кто-то изъявляет готовность воевать из идейных соображений и в надежде получить новый опыт и обогатиться. Украинское законодательство вполне прозрачно для таких деятелей и, кроме непосредственной угрозы жизни на войне, для них не существует препятствий. Информационное пространство заполнено сообщениями о готовности Азербайджана оплачивать наемников со всех уголков мира», — добавил Евгений Голышкин.

Поэтому, считает он, нет ничего удивительного, что бывшие солдаты ВСУ и добровольческих батальонов МВД могут оказаться на стороне азербайджанской армии в данном конфликте. Также он напомнил, что Украина уже длительный период времени находится в экономическом кризисе, и у населения вполне реальные проблемы с высокооплачиваемой работой.

«ОДКБ должна предпринять все доступные меры для блокировки поставок таких кадров и обратиться в международные инстанции с целью скорейшего погашения конфликта», — заключил Евгений Голышкин.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале боевых действий. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию событий в регионе.

Накануне президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию насилия и призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

1 Организация запрещена на территории РФ.