Тарзан поднял расценки на стриптиз на фоне скандала с изменой Королевой

Москва, 7 октября. 50-летний танцор эротического жанра Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, поднял цены на свои услуги. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на Telegram-каналы.

Теперь приватные танцы мужа Наташи Королевой обойдутся заказчикам в 600 тысяч рублей. Сколько по времени длится представление, не уточняется. Однако говорится, что они весьма непродолжительны.

Повышение расценок на услуги Тарзана произошло на фоне громкого скандала, связанного с его изменой Наташе Королевой. Пользователи соцсетей не исключают, что таким образом стриптизер решил компенсировать пропажу драгоценностей певицы из их квартиры. Стоимость украшений составляет пять миллионов рублей.

Напомним, около месяца назад Королева обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий. По словам Наташи, в ее отсутствие муж приводил домой двух дам. Вместе с ними из квартиры исчезли и дорогостоящие драгоценности.

Вскоре после этого прокомментировать ситуацию решила одна из гостий танцора — начинающая актриса Анастасия Шульженко. В эфире телешоу девушка заявила, что около полутора лет состоит в отношениях с Сергеем и ждет от него ребенка. Позже информация о беременности не подтвердилась, но Тарзан тем не менее открыто признался в адюльтере.