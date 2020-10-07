Соловьев заявил о «проблемах с головой» у Навального после интервью BBC

Москва, 7 октября. Ведущий Владимир Соловьев на своем канале «Соловьев.Live» проанализировал недавнее интервью блогера Алексея Навального, которое тот дал BBC. По мнению Соловьева, у «героя» есть реальные проблемы с головой.

Например, ведущий обратил внимание на несуразность фразы блогера о том, будто Россия требует крови от него и немецких властей. Соловьев подчеркнул, что российской стороне нужны те образцы крови пациента, в которых якобы был найден токсин. Именно они нужны для проведения исследований.

Дальнейшие ответы блогера, по мнению Соловьева, звучали крайне провокационно. Ведущий предположил, что у Навального начались проблемы с рассудком после того, как он вышел из комы.

«То есть, человек совсем поехал башкой. Превратился в своеобразного Кашина, хотя Кашин побольше Навального страдал в свое время», — сравнил Соловьев деятельность блогера и эмигрировавшего журналиста.

Отметим, что высказывания Навального о якобы «отравлении», в котором он винит Россию, вызывают даже в Германии массу насмешек. О реакции пользователей соцсетей на выпады блогера рассказал редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский.